Osmaniye SGK’dan ‘HİTAP’ eğitimi

Osmaniye Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (SGK) koordinatörlüğünde, SGK Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı tarafından, Hizmet Takip Projesi (HİTAP) kapsamında, “Fiili Hizmet Süresi Zammının Tespitine Ait Program Videokonferans Eğitimi” düzenlendi. Osmaniye SGK İl Müdürlüğünde ki eğitim programına, kurumda görevli personellerin yanı sıra il ve ilçe kamu kurum ve kuruluşlarından yaklaşık 50 temsilci katıldı. Eğitim öncesi konuşan SGK İl Müdürü Mücahit Çelik, “Devlet memurlarının hizmetlerine ilişkin bilgileri kurumlarınca tutulduğundan, gerek emeklilik talebinde bulunulması gerekse memuriyet görevlerinden ayrılarak diğer statüler kapsamında çalışmaya başlamaları halinde yazışmaların posta yoluyla yapılması işlemlerinin geç sonuçlanmasına, zaman ve iş gücü kaybına dolayısıyla mağduriyetlerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu olumsuzlukların sona erdirilmesi amacıyla, devlet memurlarının tüm bilgilerinin saklanması, elektronik ortamda izlenerek gereksiz yazışmaların ve zaman kaybının önlenmesi ve emekli aylığı bağlanması süresinin en aza indirilmesi amacıyla başlatılan Hizmet Takip Projesi (HİTAP) projesinin kullanımında yaşanan tereddütler ve fiili hizmet süresi zammı tespitine ait programın kullanımı ile ilgili olarak düzenlenen eğitimin büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. ” dedi. SGK olarak kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Çelik, tüm kamu kurum kuruluşlarına, eğitimde rol alan eğitimci ve katılımcılara, eğitimin düzenlenmesinde yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından SGK Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı tarafından Videokonferans eğitimi yapıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE