Osmaniye Tabip Odasından, Urfa’da Doktora yapılan saldırıya tepki

Osmaniye Tabip Odası, Şanlıurfa’da Dr. Bahaddin Ahmet Yalçın’ın bir hasta yakınının saldırısına uğrayarak ağır yaralanmasına tepki gösterdi. Oda Başkanı Dr. Asu Kaya Gedik, “Biz hekimiz. Yaşam ile ölüm arasında ki ince köprüde, yaşama tutunduranlarız.”dedi. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Çocuk Acil Servisinde 17 temmuz günü saat 22:35’de, Dr. Bahaddin Ahmet Yalçın’ın, bir hasta yakını tarafından görevi başındayken başına kaldırım taşıyla vurularak darp edilmesi olayına tepki gösteren Başkan Asu Kaya Gedik, “Biz hekimiz, Yaşam ile ölüm arasında ki ince köprüde yaşama tutundurmaya çalışanlardanız. Hayata uzanan elleriz. Bizler hekim olabilmek için, çocukluğunu, gençliğini, en zorlu sınavlar, kitaplar, kadavralar, nöbetler, ameliyathane içinde feda eden insanlarız. Kendi yaşamlarımızı sevdiklerimizden, sevenlerimizden çalarak, 36 saat uykusuz nöbet tutarak, sandalyede, sedyede uyuklayarak, bayram nedir kesintisiz tatil bilmeyerek feda ettik. Kendimiz hasta olduğumuzda kolumuzda serumla çalıştık, hasta olmayı bile kendimize çok gördük. Çünkü biliriz ki bizden “aman doktor yetiş” diyerek derman bekleyenler var. Hekimin adanmışlığının karşılığı hiçbir zaman maddi menfaat olmamıştır, olamazda. Şifa bulan hastalarımızın teşekkürü en büyük mutluluk olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada ise normal poliklinik gibi çalışılması istenen acillerde yığılma artan iş yükü, memnuniyetsizlik ve sonunda şiddete dönüşmektedir.” dedi. Sağlık çalışanlarının, memnuniyetsiz kitlelerce şikayet hatları ile adeta taciz edilerek çalışma şevki ve performansının kırılmakta olduğunu ifade eden Gedik, “Oysa ki kurumlarımızdaki “Hasta hakları birimleri” vasıtası ile daha etkin bir denetim mekanizması devreye alınabilinir. Aksi takdirde “bana antibiyotik yazmadı, M.R. çekmedi, tahlil yapmadı” şikayetlerine savunma yazmakla uğraşan hekimler “tükenişten” kaçınamayacaktır. Sağlık sisteminin amirali olan hekimlerin ve beraberindeki olmazsa olmazları sağlık personelinin bu çöküntüsü, bir noktadan sonra telafi edilemez hale gelecektir” diye konuştu. Dr. Asu Kaya Gedik, artan şiddet vakaları ile hiç gündemlerinden düşmeyen Sağlık Şiddet Yasası’nın, meclis gündeminde olan torba yasaya dahil edilmesinin acil talepleri olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Sağlıkta şiddet”, 14 Mart 2018 Tıp Bayramında Sayın Cumhurbaşkanı’nın gündemine girmiş ve bu konuda adım atılacağını ifade etmiştir. Aramızdan çekilip alınan, katledilen, darp edilen bunca hekimden sonra bir canın daha aramızdan çekilip alınmasını beklemeden yetkilileri yasal düzenlemeleri bir an evvel yapmaya davet ediyoruz.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE