Osmaniye Ülkü Ocakları Ruhi Kılıçkaran’ı andı

Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanlığı tarafından Ruhi Kılıçkıran ve Ülkücü Şehitleri Anma programını düzenledi.

Şehit ailelerimizin ve çok sayıda vatandaşın katıldığı gecede aziz şehitlerimiz için Kuranı Kerim tilaveti yapılarak, ‘yüreklere düşen ilk kor’ adlı tiyatro oyunu gösterisi yapıldı katılan bütün davetlilerin göz yaşı ile izlediği gecede Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Hasan Şahin Ceylan ‘’ Bu gün burada ömrümüzün her döneminde hemşehrisi olmakla gurur duyduğumuz, Her Osmaniyelinin yakasında ki en büyük şeref nişanelerinden birisi olan, Ülkücü harekâtın ilk şehidi Ruhi Kılıçkıran ve tüm ülkücü şehitlerimizi anmak için toplanmış bulunmaktayız. Şehitler diyarı Osmaniye den yine bir yiğit çıkmış, Bana ne !diyememiş ve şehadet mertebesine ulaşmıştı. Aslında hepimizi bir araya getiren sebepte bu değil miydi! Üniversiteler, şehirler, caddeler ,sokaklar memleket düşmanlarının çizmeleri altında inlerken, Mukaddesatımız ayaklar altına alınmaya çalışılırken, Bana ne diyememek! Gerçi her babayiğidin harcı da değildi. 1946 yılında Osmaniye’nin Rızaiye Mahallesi’nde doğan Ruhi Kılıçkıran, Ankara İlahiyat Fakültesi’nde eğitim görüyordu. 4 Ocak 1968 tarihinde 22 yaşında iken, Ankara Site Yurdu’nun kantininde iftardan hemen sonra , ezanla ve Resulullah ile dalga geçmeye başlamıştı. Gâvur dağlarının yiğidi, Ruhi Kılıçkıran buna müsaade etmedi, bana ne diyemedi. Yumrukları memleket kadar büyüktü, ama kahpe bir el tetiğe uzandı ve ateş etti. Yetim Ruhi, davanın yolbaşçı şehidi olmuştu. 5 bin kardeşi daha geldi arkasından, Yiğitler ard arda toprağa verildi Şehidimizin okul arkadaşı şairi muazzam Dilaver Cebeci Şehidimizin ruhuna itafen şöyle diyordu;

Kıbleli bir rüzgârla gelip doldun içime

Yeşillerin en güzeline pervaneydi ellerin.

Bir şeyler getirsin o diyen pırıl pırıl sabahlar

Tuttun da gecelere uzandın sessiz.

Şimdi hilâllerde, yıldızlarda ellerin.

Kılıçlar bilendi ak düşüncelere asırlar boyu

Mânânın düşmanı hâlâ çaresiz

Bir cemresin şehidim, toprağıma düştün.

Gözleri dolu bulutların, bulutlar boşalacak

Yağmurlarda, berekette ellerin.

Değerli Misafirler

O günlerden bu günlere saldırıların sebebi belliydi. Çünkü hainler de biliyordu ; Ülkücüler bu ülkenin asli sahipleri ve ebedi sevdalılarıydı. Ülkücüleri aşmadan hiç kimse Türkiye üzerinde hak talep edemeyecek, bu aziz milletin birliğini bozamayacaktı. Filhakika öyle de oldu, kan verdik,canverdik,eğilmedik, bükülmedik! Ruhi ağabeyin şahadetinden tam 47 yıl sonra yine bir üniversite kantininde, 20 şubat 2015’de memleket toprağına küfrederek basanların karşısına, Bana ne demiyen bir yiğit dikildi,adı Fırat Yılmaz soyadı Çakıroğlu Ruhi ağabeyinden devraldığı bayrağı gururla taşıdı, Çiğnetmedi namusu şahadete erişti. Hainler şunu çok iyi bilmeli ki bizler bu memleketin yiğitleri Her daim buradayız! Yunus’un da dediği gibi ‘’her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası’’

Değerli Ülküdaşlarım

Ülkücü şehitler hem tanığımız hem de onurumuzdur. Onlar ki, milliyetçiliğin hor görüldüğü dönemlerde, şahlanacağı günlerin hasretini çekmişlerdi. Türklüğün boynu bükük duruşundan, doğrulacağı zamanın umudunu taşımışlardı. Gönüllerinde millet sevgisi, kalplerinde Allah inancı, akıllarında tükenmeyen bir dava şuuruyla hedefe kilitlenmişlerdi. Bu gün burada onlara layık olmaya ve bıraktıkları emaneti can siper kirletmeden, düşürmeden hedefe taşımaya gayret etmeliyiz. Bizler bu gün burada Sefere talibiz, Zafer ise Allah’ın hidayetindedir. Buradan tüm gönüldaşlarımızı bu seferberlikte birlik olmaya çağırıyorum. Bu gün buralarda oturduğunuz koltuklarda emin olunuz ki yalnız değilsiniz

3000 İngiliz’i 67 Mehmetçikle Sahilde durduran Ezineli Yahya Çavuş cesareti bu salondadır. Ehl-i Beyt’in‚ Dedem Kort-kut’un‚ Hacı Bektaş’ın‚ Gül Baba’nın Hacı Bayram’ın Şeyh Edebali’nin mubarek duaları bu salondadır. Fuzuli’nin‚ Karacaoğlan’ın‚ Köroğlu’nun‚ Pir Sultan’ın‚ Aşık Veysel’in sözleri bu salondadır. Seyyid Ahmet Arvasi’nin ‚ Ziya Gökalp’in Mehmet Akif’in “ne olursan ol yine gel” diyen Mevlanan’ın ruhları bu salondadır. “Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün nefesi bu salondadır.

Ben Türk Milletini‚ sokaklarda Ispanak fiyatına satılan demokrasiye değil Türklük şuuru ve gururuna‚ islam Ahlakı ve faziletine‚ yoksullukla savaşa‚ adalette yarışa‚ birliğe‚ kardeşliğe‚ kısacası hak yoluna Allah yoluna çağırıyorum diyen. Başbuğ Alparslan Türkeş’in ruhu bu salondadır. Ahde vefasızlık imansızlıktır diyen Rahmetli Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Ali Metin Tokdemir’in kalbi bu salondadır. Hayatlarının bağrında bir gül bahçesine girermişçesine kara toprağa giren bu günlere gelmemizde vesile olan yolbaşçılarımız ‘’Ruhimiz,Yusufumuz,Dursunumuz,Süleymanımız,Mustafımız’’ nezdinde tüm ülkücü şehitlerimizin emaneti bu salondadır.

Bizler bunları bilerek bu şuurda davranmak zorundayız. Davamızı her yere taşımalı her bireye ulaştırmalıyız ve ulaştıracağız da Milliyetçi hareketin zaferi için girmedik yer çalmadık kapı bırakmayacağız. En ufak bir yılgınlık göstermeden Galip ağabeyinde dediği gibi ”Ateşten çemberin içinden geçerken bile ben üşüyorum” diyeceğiz. Yılmayacağız yorulmayacağız çalışacağız çalışacağız Yüce ALLAH’ın hidayetinde BAŞARACAĞIZ. Mazisi şanlı dolu olan bu hareketin hakkını vermemiz elimizde ki maddi manevi tüm imkanları bu gün Osmaniye’de seferber etmeliyiz. Yoksa yarın huzuru mahşerde yiğitlerin yüzlerine nasıl bakarız? Her ülkücünün İbrahim’e su taşıyan karınca misali bu mücadelede yerini alacağına inancımız tamdır. Konuşmamı bitirmeden önce liderimiz, hemşerimiz Sayın Devlet BAHÇELİ beyinde dediği gibi ;

Türk milletini bölmek, Türk vatanını parçalamak, Türk kültürünü sindirmek isteyen her türlü iç ve dış odakların yoğun saldırılarına rağmen, evelallah Toros Dağları gibi dimdik ayaktayız. Ülkücüler var olduğu müddetçe, Türk milletine hiçbir zeval gelemez. Bozkurtların egemenlik sahasında çakallar asla ama asla yurt edinemez. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun Var olun!

Varlığım Türk Varlığına Armağan Olsun. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

‘’ sözleriyle bütün şehit ailelerine ve davetlilere teşekkür etti. Gecemize MHP Osmaniye İl Başkanı Melih LOŞ ,MHP Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Ümmet Kaya, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara,Kadın Kolları Başkanı Saadet Selcen Neşeli Taşkan, Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Gökhan Demir, Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Emin Canlı, MHP Toprakkale İlçe Başkanı Sami Demir, MHP Düziçi İlçe Başkanı Mustafa Yergüler, TÜRKAV Osmaniye Şube Başkanı Çağrı Hörmet, OKÜ Rektör yardımcısı Alparslan Dayangaç, Geçmiş Dönem Ocak Başkanlarımız, İlçe Belediye Başkan Aday Adaylarımız, İl Genel Meclis Üyelerimiz Mahir Doğan, Abdullah Tıraş, Belediye Başkan Yardımcılarımız ve yoğun katılım gösteren tüm misafirlerimize teşekkür ederiz.