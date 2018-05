Osmaniye Ülkü Ocaklarından konser

Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Milli Birlik ve Beraberlik Gecesi” isimli konser Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın gerçekleştiği gecede Osman Öztunç ve Ali Kınık sahne alarak unutulmaz bir gece gerçekleştirildi.

Konsere Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmaniye İl Başkanı Melih Loş,MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, MHP İlçe Başkanları, MHP Milletvekili A.Adayları ve Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları ile çok sayıda Misafir katıldı.

Meydanı hıncahınç dolduran kalabalığın büyük bir coşku içerisinde şarkılara eşlik ettiği görüldü. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte ilk olarak Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Başkanı Hasan Şahin Ceylan birlik ve beraberliğe vurgu yapan konuşmasını yaptı. Değerli dava arkadaşlarım. İç ve dış baskılar neticesinde ülkemizin geleceği karartılmak istenmektedir.Bu ortamda ülkücülere büyük görevler düşmektedir.Düşmanın dost mintanı giydiği şu zamanlarda Liderimizin ferasetli duruşu bu kuşatmayı yarmaya yetecek ve artacaktır.Cumhur İttifakı Türkiye’nin kader seçimlerine mührünü vurup desteğini aldığı millet iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin istikbalini pırıl pırıl aydınlatacaktır.Amacımızın özü, arayışımızın esası budur.Ülkemiz çok zor şartlar altındadır.İç ve dış sorun alanları yaygınlaşırken, risk ve tehditlerin cesamet ve cüreti de giderek yoğunlaşmaktadır.Milli bekamıza yönelik saldırganlık faal haldedir.Küresel güç odakları karanlık tertip ve tacizlerle vatan ve milletimize kast etmenin çaba ve sinsi çalışması içindedir.15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsü karşı karşıya olduğumuz tehlikeyi gözler önüne sermiştir.Terör örgütlerinin peş peşe gerçekleştirdikleri menfur eylem ve iğrenç suikastlar bekamızın nasıl bir kuşatma altında olduğunu da çok açık göstermiştir.Türkiye’nin aleyhine kurgulanmış, bölünme ve parçalanma dinamiklerinin harekete geçirilmesine ayarlanmış alçak plan ve senaryolar şiddet ve hiddetle tedavüle sokulmuştur. Hemşehrimiz, medarı iftarımız Liderimiz Sayın Devlet BAHÇELİ Bey Türkiye’nin muhatap olduğu tüm sorunlar karşılık beklemeksizin, çıkar gözetmeksizin; önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben ilkesiyle göğüslemiş, tıkanan yönetim sisteminin açılması konusunda fikir ve anlayış birliği sağlamıştır. Bizlere burada düşen en büyük görev sıra dağlar gibi bu iradenin arkasında durmaktır. Türk Milletine taviz verdiremeyeceğini anlayan güç odakları yeni taşeronlar ile bu amaçlarına ulaşmaya çalışacak, her türlü senaryoyu deneyeceklerdir.Buradan Osmaniye’den ismi Cumhuriyet Meydanı olan bu meydandan onlara sesleniyorum;Hepiniz bir olun, Çukurova deyimiyle alayınız gelin !Elinizden geleni ardınıza koymayın,Liderimizin izinde, Genel başkanımızın emrinde ; BİR ADIM GERİYE ATAN NAMERTTİR. Duygu yüklü bir konuşma yapan Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Hasan Şahin meydanda uzun süreli büyük bir alkış aldı. Ardından Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz kürsüye çıktı. “Osmaniye Ülkü Ocaklarımızın düzenlemiş olduğu bu anlamlı güzel programa hepiniz hoş geldiniz şerefler getirdiniz.Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Beyefendinin selamlarını saygılarını ve muhabbetlerini iletmek isterim

çok muhterem ve değerli misafirler bugün Osmaniye’de sizlerle beraber olmanın hey canını ve mutluluğunu yaşıyorum böylesine muhteşem bir programı gerçekleştiren başta çok kıymetli kardeşim Osmaniye Ülkü Ocakları başkanımız Sn. Hasan Şahin Ceylan Beyefendi olmak üzere ve değerli yönetimine maddi ve manevi katkı sağlayan bütün ülküdaşlarıma canı gönülden teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum cenabı Allah her birinden razı olsun. Osmaniye milliyetçi ülkücü hareket adına çok özel bir öneme sahip kutlu bir şehirdir ilk şehidimiz rahmetli “Ruhi KILIÇKIRAN” ağabeyimizin memleketidir.Birçok ağabeyimizin şehitlerimizin memleketidir. Beraberinde liderimiz. Sn. Devlet Bahçeli beyefendinin memleketidir burada bize düşen liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Beyefendinin anlını ak başını dik tutmamız gerekiyor o hem Türk milletinin hem de Türk ülkücülerinin Türk Milliyetçilerinin alnını ak tutuyor başını dik tutuyor. Tabi Ocak başkanımız gerçekten çok dolu bir konuşma yaptı hem davamızın kutsaliyetini anlatı hem memleketimizin milletimizin içerisinde bulunduğu ahvali paylaştı hem de bize düşen sorumluluklarımızı aktardı malumunuz olduğu üzere gerçekten devlet ve millet olarak çok zor günler yaşamaktayız, tabiri yerindeyse bir varlık yokluk mücadelesi veriliyor milletimize yönelmeyen saldırı kalmamıştır milletimize yönelmeyen ihanet kalmamıştır milletimiz işin açıkçası gerçekten yorulmuştur her türlü felaketle karşılaşmıştır özelikle son yılarda yüreklerimiz yanmıştır. Osmaniye tabiri yerindeyse bir aslan yatağı gibi binlerce evladını toprağa vermiştir şehit olmuşlardır Cenab-ı Allah her birine rahmet eylesin mekanları cennet olsun acılı ailelerine sabırlar ihsan eylesin, milletimiz milletimize sabırlar ihsan eylesin. Çok kıymetli Ülküdaşlarım değerli misafirler malumunuz olduğu üzere biz Ülkücülerin önceliği vatandır,millettir,bayraktır ve devlettir hasılı mukaddesattır bu gün karşı karşıya kaldığımız ortam ise tam manasıyla her türlü ihanet ve felakettir. Şehrinde bunmaktan büyük şeref duyduğumuz liderimiz Sn. Devlet Bahçeli beyefendinin şimdiye kadar üzerimize yönelen tehlikelerin ve tehditlerin karşısında göğsünü siper ederek her türlü siyaset üstü düşünceyi sergilemesiyle birlikte aslında bakarsanız milletimiz bir nefes almıştır hatırlayın 15 temmuz darbe gecesini bir taraftan Cumhurbaşkanlığı bombalanıyor Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalanıyor Mit bombalanıyor TBMM bombalanıyor ve millet maalesef böyle bir kara gün yaşıyor kimin nerde olduğu da çok beli değil ama Osmaniye’nin büyük bir yiğit evladı milli bir kahraman evinden çıkıyor ve aracını kullanana sorduğunda nereye gidiyoruz dediklerinde şüphesiz demokrasinin beşiği olan partimizin genel merkezine gidiyoruz diyor ve o gün her türlü siyasi menfaati çıkarı bir kenara bırakarak devletimizin ve milletimizin yanında kayıtsız şartsız net bir şekilde olduğumuz haykırıyor seçilmiş olan meşru Hükümetin yanındayız darbe kabul edilemez diyor ve bütün darbeci hainlerin alçakların dünyaları başına yıkılıyor. Allah muhafaza o gün Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli beyefendi bu ifadeleri paylaşmasaydı açıklamasaydı bugün devlet ne haldeydi millet ne haldeydi vatan ne haldeydi?

O zaman liderimiz Devlet Bahçelinin sözlerini ülkücüler evlatları dava arkadaşları biliyordu her zaman olduğu gibi yine haklı çıkmıştır ne zaman devletin milletin adına yapmış olduğu açıklaması söylemi var ise elbet haklılığını ortaya çıkartmıştır. Liderimizin ifade etiği gibi ‘sizler geleceksiniz gelecek sizsiniz’ hepinize canını gönülden teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum Osmaniye’deki her ülküdaşım her kardeşim bu seçimi sıradan bir seçim olarak görmesin Türk siyasi hayatındaki son derce en önemli seçim olarak görsünler ve Allah için sımsıkı sarılsınlar ucundan kenarından değil canı gönülden yürekten sarılsınlar ve İnşallah başarılı olmaya vesile olsunlar hepinize teşekkür ediyorum hepinizi Allaha emanet ediyorum.

Ne Mutlu Türk’üm Diyene! ” diye konuştu.