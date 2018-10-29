Osmaniye Vakfı Dr. Bahçeli’nin katılımı ile açıldı

Yıllarca bir vakfımız olur mu diye özlemini duyduğumuz Osmaniye Vakfı, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Dr. Devlet Bahçeli’nin katılımı ile açıldı.

Ankara’nın Altındağ İlçesi, Hamamönü bölgesinde kendi hizmet binası bulunan Osmaniye Vakfı’nın açılışını MHP Genel Başkanı Hemşehrimiz Dr. Devlet Bahçeli yaptı. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın da büyük katkı sağladığı vakıf gerçekten çok modern ve Osmaniye’nin adına yakışır bir bina oldu.

Osmaniye Vakfı’nın açılışına Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya ve Baha Ünlü’nün katılmadığı görülürken, MHP Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt Karakaya Fethi Yıldız Sadri Durmaz MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Ruhi Ersoy ve Akın Yavuz katıldılar.