Osmaniye Valiliğinden Gaziler Onuruna Yemek

Osmaniye Valiliği tarafından Gaziler onuruna yemek programı düzenlendi. 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Polisevinde düzenlenen yemek öncesi Vali Ömer Faruk Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun, şehit aileleri ile gaziler ve ailelerinin yer aldığı masaları tek tek dolaşarak bir süre sohbet ettiler. Programda konuşan Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, bugünün, şehitlik niyetiyle giriştiği mücadeleden gazilik onuruyla çıkan kahramanların şan ve şeref günü olduğunu belirterek, “Atalarımız tarihimiz boyunca ‘ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz’ düsturuyla büyük mücadeleler vererek bayrağını, vatanını ve istikbalini canı pahasına korumuş, bizlere kahramanlıklarla dolu bir geçmiş emanet etmiştir. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, gazilerimize sahip çıkmak adına her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Ve şunu da çok iyi biliyoruz ki şehitlik ve gazilik unvanları hiçbir maddi değerle hiçbir dünyevi paye ile ölçülemeyecek derecede büyük bir şereftir.Bu vesile ile vefat eden gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olanlara da sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı Gazi unvanın verilişinin yıldönümünü ve 19 Eylül Gaziler Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum.” diye konuştu. Vali Ömer Faruk Coşkun ise yaptığı konuşmada, “Tarih boyunca, Türk milletinin aziz evlatları, şehitlik ve gazilik makamlarına nail olabilmek için gözünü kırpmadan hayatını ortaya koymaktan çekinmemiş, yazdığı kahramanlık destanlarıyla bunu defalarca ispat etmiştir. Şehitlik nasip olduğunda nurlanmayı, gazilik nasip olduğunda onurlanmayı kendisine bahşedilen en büyük mertebe bilmiştir. Bu nedenden dolayı analarımız evlatlarını “git oğul git, ya gazi ol ya şehit” diyerek cepheye yollamıştır. “Ya şehit ya gazi olayım” diyerek yola çıkan ve gazi olan Değerli Gazilerimiz, Aziz vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için cepheden cepheye koşan ve bu uğurda şehitliği göze alan sizler ülkenin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abidelerisiniz. Bizler, aziz şehitlerimiz ve siz gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde sizlerden aldığımız güç ve ilhamla büyük ve güçlü Türkiye’yi imar ediyor, devletimizin imkânları dâhilinde şehit ailelerimiz ve siz gazilerimiz için her zaman en iyisini yapmak için gayret gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Gaziler ve Şehitler diyarı olarak adlandırdığımız ve bununla gurur duyduğumuz memleketimizde, Osmaniye Valiliği olarak programa katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gaziler gününüzü kutluyorum. Bütün şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Sizleri bir kez daha en içten muhabbetle selamlıyor saygılar sunuyorum.” dedi. Açılış konuşmalarının ardından Müftü Bestami Aksu Kuran Kursu Yöneticisi Hasan Akın tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. Program İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nun şehitler ve ahrete intikal etmiş gaziler için yaptığı dua ile son buldu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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