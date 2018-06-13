Osmaniye Valiliği’nden iftar yemeği

Osmaniye Valiliği tarafından iftar programı düzenlendi. Vali Ömer Faruk Coşkun’un ev sahipliğinde Polisevinde düzenlenen programa; Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, Belediye Başkan Vekili Abdullah Bukan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Dr. Ziya Koç, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Vali Yardımcısı Mehmet Öz ve Hakan Ezgi, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, İl Genel Meclisi üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Vali Coşkun, iftar yemeği öncesinde, masaları tek tek dolaşarak, konuklarla bir süre sohbet etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın devamında okunan ezan ile birlikte oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu dua etti. Programda konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, programa katılan herkese teşekkür ederek, “Yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının en yoğun yaşandığı, rahmet ve bereket ayı bir Ramazan’ı daha uğurlamanın hüznünü ve bu mübarek ayın sonunda bayrama kavuşmanın huzur, mutluluk ve sevincini hep birlikte yaşayacağız inşallah. Malumunuz olduğu üzere birlikte yaşama, beraber olma, paylaşma ve dayanışma, insanın vazgeçemeyeceği ihtiyaçlarının başında gelmektedir. Biz diyoruz ki; gelin hep beraber Osmaniye’de bunu en güzel şekilde yapalım. Birlikteliğimiz daha da artsın. Paylaştığımız konular, yardımlaştığımız konular daha da artsın. Emin olun bu da hizmetlerimize, yürüttüğümüz işlere olumlu şekilde yansıyacak ve bulunduğumuz yerin hakkını vermiş olacağız. Unutmayın ki biz, sorumluluğu çok olan bir milletiz, devletiz. Bu sorumlulukla ancak hep birlikte, bütün millet olarak bir araya gelir, kenetlenir, maddi ve manevi varlıklarımıza sahip çıkar, onu toplumun bütün fertlerine aktardığımız takdirde bu mücadeleyi kazanabiliriz.” diye konuştu. Vali Coşkun sözlerini, “Şimdiden sizlerin ve değerli hemşerilerimin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyor, en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum” diyerek bitirdi. Program sonunda tüm konuklar, Vali Coşkun’a düzenlenen program için teşekkür ettiler.

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