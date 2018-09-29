Osmaniye Van’daki Fuarda Tanıtıldı

Osmaniye İl Kültür Turizm Müdürlüğü bu yıl dokuzuncusu düzenlenen, Van Turizm ve Seyahat Fuarına ve ikinci Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırma Kongresine damga vurdu.

Osmaniye İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün açtığı standa katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.Osmaniye Standını Van Valisi Murat Zorluoğlu, Ak Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, Van 100. yıl Üniversitesi Rektörü Sayın Prof Dr. Peyami Battal Kültür,Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın Daire Başkanı Nizafettin Aydoğan ve çeşitli illerden kültür ve turizm il müdürleri ziyarette bulundular

Düzenlenen fuara Türkiye Gürcistan İran ve Ermenistan’dan 263 firma katılırken, ikinci Uluslararası batı Asya turizm kongresine altı ülkeden 64 akademisyen 127 sunum ile katıldılar. Fuara Osmaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Osmaniye Ticaret Borsası Başkanı ve Yönetim Kurulu Karatepe Halı Kilim Kooparitifi Halk Eğitim Varak kursu İle Osmaniye firmalarımız dan Mamure Zeytincilik ve Coşkun Et katıldılar.

Osmaniye İl Kültür Müdürü Burhan Torun, çok verimli bir fuara katıldıklarını ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti.