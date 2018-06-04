Osmaniye Yerfıstığı ve Turp maketlerine patent

Osmaniye’de süs eşyası olarak üretimi yapılan yerfıstığı ve turp maketlerine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Osmaniye Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğiyle varak süsleme sanatının yaşatılması için açılan kursların üç aylık kurlar halinde düzenlendiğini belirten Usta öğretici Havva Saçıkara Çetin, 12 kursiyerlerle eğitimlerin sürdüğünü kaydetti. Türk Paten ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunduklarını kaydeden Çetin, yapılan değerlendirme sonunda varak sanatıyla süslenene büyük ayaklı fıstık ve normal büyük fıstık figürlü şekerlik ile fıstık ve turp anahtarlık maketlerinin tescil edildiğini kaydetti. Amaçlarının Osmaniye’nin tanıtımı için kursiyerlerin üretip tasarladığı ürünleri yine ihtiyaç sahibi Osmaniyeli Bayanların satışını yapıp para kazanması olduğunu ifade eden Saçıkara, “Kursiyerlerimiz ağırlıklı olarak Osmaniye’mizin yöresel ürünleri olan turp ve yerfıstığı figürlü hediyelik eşya yapımını öğreniyorlar. Burada kursiyerler kendi adlarına sipariş alıp satış yapabiliyorlar. Şu ana kadar herhangi bir pazarlama alanımız yok. Ama kursta yaptığımız ürünleri Osmaniye’mize dışarıdan ziyarete gelen konuklarımıza hediye ediyoruz. Amacımız, varak kursumuza gelen kursiyerlerimiz, kurs bitiminde bu işi yapıp para kazansınlar. Piyasada bunlardan yapan başka birileri daha var, bizim isteğimiz onlar değil, Osmaniyeli Bayanlar yapıp kazansın. Kursumuzda gerçekten çok ihtiyaç sahibi bayanlar geliyor. Osmaniye’mizin yöresel ürünlerinin yapımında çok emek verdik, çok çaba harcadık. Bu durumda iken bu ürünleri tanıtıp Osmaniye’miz için gayret ettik. Bu kadar emeğin ardından dışarıdan birileri gelip bize engel olmasın dedik ve patentimizi alıp ürünleri tescillendirdik.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE