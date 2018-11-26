Osmaniye’de “1 dakikalık sessizlik duruşu” etkinliği

Osmaniye Sağlıklı Hayat Merkezinde, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar Arası Mücadele Günü” programı kapsamında, “1 Dakikalık Sessizlik Duruşu” etkinliği düzenlendi. Farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan programa, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hayri Sarı, Osmaniye Sağlıklı Hayat Merkezi ve Osmaniye Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanları ile Sağlıklı Hayat Merkezini tarafından davet edilen vatandaş ve öğrenciler katıldı. “1 Dakikalık Sessizlik Duruşu” sonrasında Merkezin eğitim odasında “Kadına Şiddete Hayır” konulu seminer verildi. Psikolog olarak görev yapan Buket Kurt, katılımcılara, her şiddet olayı gibi kadına şiddet olayının da bir suç hatta İnsanlık suçu olduğunu, şiddetin her türlüsünün kötü olduğunu dile getirildi. Toplumda bir infialin oluşmaması ve değerlerin korunması için kadına şiddetin önlenmesi milli ve manevi değerlerinin özünün anlaşılması gerektiği ve bu şekilde kadına şiddetin sonlanacağına değinen Kurt, “Kadınlara yönelik şiddet hareketlerinin zemininde yatan “ cinsiyet ayrımcılığı” sağlık hizmetlerinden yararlanmayı da etkilediğinden sağlık kavramı içinde incelenmesi gereken bir konudur. Dünya Sağlık Örgütü de şiddeti “kadın sağlığı sorunları” arasında saymaktadır. Uzun yıllar şiddetin sosyal bir konu olduğuna bu nedenle sağlık hizmetleri dışında ele alınması gerektiğine inanılmıştır. Oysa şiddete maruz kalan kadınların en kolay ulaşabilecekleri kurumlar sağlık kurum ve kuruluşları, dertlerini en iyi anlatacakları kişiler sağlık çalışanlarıdır. Şiddet mağdurlarına tıbbi bakım, destek ve danışmanlık sunmada sağlık çalışanlarının anahtar konumda olması beklenmektedir. Ebe ve hemşirelerin savunuculuk, danışmanlık, eğitim ve bakım rollerinin gereği, kadının, ailenin ve toplumun sağlığının korunması ve iyileştirilmesi gerektiğinde rehabilitasyonu sağlama işlevleri vardır. Bununla birlikte, sağlık çalışanlarının çoğu, şiddete uğramış kadının tanılanması gereksinimlerinin belirlenmesi ve görüşmenin sorumluluğunu üstlenmede yeterli eğitime sahip çalışanlardır. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Ve Dayanışma Günü’nde “Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir. diyor ve kadına şiddetin son bulduğu bir toplum temenni ediyoruz.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE