Osmaniye’de 10. Arapça Yarışmaları il finali yapıldı

Osmaniye’de, imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen 10. Uluslararası Arapça Yarışmaları İl Finali, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde, Şehit Hüseyin Cengiz İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda yapıldı. Yarışma, Arapça şiir okuma, Arapça şarkı söyleme ve Arapça metin canlandırma olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında zorunlu dersler arasında yer alan Arapçanın, Kur’an-ı Kerim dili olması, İslami kaynaklar açısından temel teşkil etmesi ve kullanımı yaygın bir dil olması sebebiyle; sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler aracılığıyla öğretimini desteklemek, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla imam hatip ortaokulları arasında düzenlendiği kaydedildi. Yarışmada; Arapça Şiir Okuma kategorisinde Hasanbeyli Gazi Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu birinci olurken, Sumbas İmam Hatip Ortaokulu ikinci ve Kadirli Şehit Mehmet Acar İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu. Arapça Çocuk Şarkıları kategorisinde; Merkez Şehit Hüseyin Cengiz İmam Hatip Ortaokulu Birinci, Düziçi İstiklal İmam Hatip Ortaokulu ikinci ve Düziçi Şehit Üsteğmen Yusuf Tunaboylu İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu. Arapça Metin Canlandırma kategorisinde de, Bahçe İmam Hatip Ortaokulu birinci, Kadirli Şehit Mehmet Acar İmam Hatip Ortaokulu ikinci ve Düziçi İstiklal İmam Hatip Ortaokulu üçüncülük derecesi elde etti. Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve madalya, okullarına da Plaket takdim edildi. Ayrıca tüm öğrencilere katılım belgesi ve onları yetiştiren öğretmenlere de teşekkür belgesi verildi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Basri Doğan ödül töreni sonrası Seçici Kurul Üyeleri başta olmak üzere okul müdürleri ve öğretmenlere teşekkür ederek, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE