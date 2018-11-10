Osmaniye’de 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinliği

OSMANİYE’de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80’inci yılında düzenlenen törenle anıldı. Devlet Bahçeli Meydanı’nda ki anma programına, Vali Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Milletvekili İsmail Kaya, CHP Milletvekili Baha Ünlü, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mustafa Aslan, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, askeri, adli ve mülki erkan ile siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, ilk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mustafa Aslan ve Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler çalarak, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirildi. Şeref defterini imzalayan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurladığımız günün yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnet duygularımızla anıyoruz” dedi. Vali Coşkun, konuşmasının devamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk Milletinin bağrından çıkmış, milleti için, milleti ile birlikte başlattığı bağımsızlık mücadelesinde, cephede kahramanca mücadele eden bir büyük komutan olduğunu ve Türk insanına milli ruh ve benliği aşılayarak yeniden ayağa kalkmasını sağlayan ve Türk Milletinin tüm insanlığın karşısında saygın bir millet olduğunu ispatlayan bir lider olduğunu ifade etti. Atatürk’ü anmak kadar anlamanın da çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Coşkun şöyle devam etti: “O’nu anlamak “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” diyerek millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığını belirten Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan ve “En büyük eserim” dediği Cumhuriyetimizi, daha güçlü, daha demokratik, daha kalkınmış hale getirmek; O’nun kendi deyimi ile “Muasır medeniyet seviyesinin üzerine” çıkarmakla mümkün olacaktır.” Devlet Bahçeli Meydanı’nda başlayan program Cebelibereket Kültür Merkezi’nde devam etti. /İbrahim EMÜL

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