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Osmaniye’de 10 katlı binada çıkan yangın korku yarattı100 defa okundu

kategorisinde,29 May 2018 - 17:53 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de 10 katlı binada çıkan yangın korku yarattı

Osmaniye’de, 10 katlı binanın 6’ncı katında çıkan yangın korkuttu. Biri itfaiye eri dört kişinin dumandan zehirlendiği yangında alevler, diğer dairelere sıçramadan güçlükle söndürüldü. Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Hürkent sitesi B Blokta meydana meydana geldi. Binanın altncı katında kiracı olarak oturan Aydın Sönmez’in kaldığı dairede, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde dairenin tüm odalarını sararken, apartman sakinleri ise itfaiye ve 112’ye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada itfaiye eri Okan Dağ ve binada ki üç vatandaş dumandan zehirlendi. Yine itfaiye erleri tarafından tahliye edilen vatandaşlara olay yerinde bulunan ambulanslarda ilk müdahale edildi. Hastanelere kaldırılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili hasar tespit çalışmaları ve soruşturma sürüyor.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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