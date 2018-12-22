MENÜ
Bugün: 23 ARALIK 2018
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 91.861
DOLAR 5,3189
EURO 6,0474
ALTIN 214,83
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

Osmaniye’de 100 defne ağacını kesen 2 şüpheli yakalandı461 defa okundu

kategorisinde,22 Ara 2018 - 16:00 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de 100 defne ağacını kesen 2 şüpheli yakalandı

Osmaniye’de 100 kök defne ağacını kesen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Toprakkale İlçesine bağlı Büyüktüysüz Beldesi’nde devriye görevi icra eden jandarma ekipleri, Halil Mevkiinde ki ormanlık alanda iki şahsın ağaç kestiğini fark etti. Şüpheli M.A. (35) ve İ.H. (38) yakalanarak gözaltına alınırken, bölgede yapılan incelemede yaklaşık 30 ton ağırlığında 100 kök defne ağacının kesildiğini belirlendi. Ele geçirilen malzemeler ile şahıslar, idari yaptırım uygulanmak üzere Ceyhan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ