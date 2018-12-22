Osmaniye’de 100 defne ağacını kesen 2 şüpheli yakalandı

Osmaniye’de 100 kök defne ağacını kesen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Toprakkale İlçesine bağlı Büyüktüysüz Beldesi’nde devriye görevi icra eden jandarma ekipleri, Halil Mevkiinde ki ormanlık alanda iki şahsın ağaç kestiğini fark etti. Şüpheli M.A. (35) ve İ.H. (38) yakalanarak gözaltına alınırken, bölgede yapılan incelemede yaklaşık 30 ton ağırlığında 100 kök defne ağacının kesildiğini belirlendi. Ele geçirilen malzemeler ile şahıslar, idari yaptırım uygulanmak üzere Ceyhan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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