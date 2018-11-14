Osmaniye’de 100 engelli çocuğa polis kıyafeti

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından yürütülmekte olan, ‘Gelecek Ellerinde’ projesi kapsamında, 100 engelli öğrenciye polis kıyafeti hediye edildi. Polisevi’nde ki etkinliğe, Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katıldı. Sabah saatlerinde evlerinden alınan öğrenciler, Polisevi’ne getirilerek, burada mini hayvanat bahçesini gezip, oyun parkurunda ‘Polis robotlar’ eşliğinde doyasıya eğlendiler. Protokol mensuplarıyla birlikte öğlen yemeği yiyen çocuklara, daha sonra kıyafetleri hediye edildi. Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, burada yaptığı konuşmasında, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında “Gelecek Ellerinde” isimli proje yürütülmekte olduğunu belirterek, “Proje kapsamında ilk olarak 80 çocuk ve gencimiz ile Bursa Çanakkale illerinin tarihi ve kültürel yerlerinin tanıtılmasına yönelik il dışı gezi düzenlenmiştir. İkinci olarak ilimizde bulunan Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelik şehirde birlikte yaşama kültürü ile toplumsal yaşamda uyulması gereken kurallar konularında ve polislik mesleğini tanıtıcı bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir.Bugün ise; yine proje kapsamında engelli çocuk ve gençlerimizle birlikte onların sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yemek etkinliği düzenlenecek ve 100 engelli çocuğumuza polis elbisesi hediye edilecektir.”dedi. Engelli doğmanın ya da engelli olmanın bireyin kendi seçimi olmadığını kaydeden Gökduman, “Bizlere düşen, herkesin aslında birer engelli adayı olduğunu göz önünde bulundurarak, kendimizi onların yerine koymak ve sorunlarına bu hassasiyetle yaklaşmaktır. Engelli insanlarımız da, eşit muamele, itibar, bağımsız yaşama, toplumun bir parçası olma gibi haklara sahiptirler. Bizim üzerimize düşen görev ise engelli vatandaşlarımıza, bu haklarından faydalanmaları için fırsatlar vermek ve imkânlar sağlamak olmalıdır. Kalplerimizde engel olmadığı sürece aşılamayacak sorun yoktur.” diye konuştu. Yemeğin ardından, çocuklar tarafından, motosikletli polislerin ve narkotik köpeğin gösterisi beğeni ile izlendi. Engelli öğrencilerin velileri ise kendilerini unutmayıp bu anlamlı etkinliği düzenleyen Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve tüm personellerine teşekkür ettiler.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE