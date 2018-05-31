Osmaniye’de 100 görme engelliye ‘Gören Göz’ cihazı dağıtıldı

Osmaniye’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliğiyle, görme engellilerin bağımsız hareket edebilmelerine destek olmak amacıyla başlatılan proje kapsamında 100 kişiye ‘Gören Göz’ cihazı dağıtıldı. Proje kapsamında, Valilik Ahmet Cevdet Paşa Salonunda düzenlenen dağıtım törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, görme engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Katılımcılara, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitmeni görme engelli sosyolog Ali Yağdıran tarafından cihaz hakkında bilgi verildi. Daha sonra cihazların dağıtımını yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Bu proje ile görme engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, toplumsal hayata daha çok katılımlarını sağlamak amaçlanıyor. Görme engelli bireyler, alacakları eğitimlerle bu cihazlara daha iyi kullanıp, inşallah sokakta, pazarda her yerde daha rahat edeceklerdir. Projenin adından da anlaşılacağı gibi adeta gören bir göz gibi kılavuz olacaktır. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu cihazlar görme engelli vatandaşlarımız için hayırlı olur.” dedi. İl Müdürü Hamit Coşkun ise gün içerisinde 80 kişiye cihazların dağıtımının yapıldığın, geriye kalan 20 cihazın ise kayıt yaptıracak olan vatandaşlara dağıtılacağını söyledi. Müracaatların alınmaya devam ettiğini belirten Müdür Coşkun, proje kapsamında ülke genelinde 5 bin ‘Gören Göz’ cihazının dağıtılacağını, bunların ayrıca cep telefonu ve bilgisayar gibi de kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Share This:

































