Osmaniye’de 103 kişi tutuklandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğünce yapılan kontroller sırasında Ocak ayı içinde bin 137 kişi göz altına alınmış bunlardan 103 ise, sevk edilen adli makamlarca tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama da şu görüşlere yer verildi.

“İlimizde Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve TEM olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında “Yakalama Emri” tanzim edilen toplam (1137) kişi yakalanmış, bunlardan (103) şahıs sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Asayiş olaylarında; Adam Öldürme, Yaralama, Hırsızlık ve diğer suçlardan (953) şüpheli şahıs yakalanmış, bunlardan (80) şahıs tutuklanmıştır.

Narkotik olaylarında; Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak, Satın Almak, Bulundurmak ve Kullanmak suçlarından (120) şüpheli şahıs yakalanmış, bunlardan (17) şahıs tutuklanmıştır.

Kaçakçılık olaylarında; Kaçakçılık, Mali ve Organize suçlarından (30) şüpheli şahıs yakalanmış, bunlardan (4) şahıs tutuklanmıştır.

Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda (10 Adet) Tabanca, (11 Adet) Av Tüfeği, (3 Adet) Kuru Sıkı Tabanca, (2 Adet) Kuru Sıkıdan Dönme Tabanca, (1 Adet) Gaz Tabancası, (1 Adet) Havalı Ateşsiz Silah, (377 Adet) Çeşitli Fişek, (8 Adet) Av Tüfeği Fişeği, (16 Adet) Bıçak, (10 Kilo 355,012 Gram) Esrar Maddesi, (394,14 Gram) Eroin Maddesi, (522,84 Gram) Metamfetamin Maddesi, (37 Adet) Extacy Hap, (6 Adet ) Sentetik Ecza (LYRICA) Hap, (457 Paket) Kaçak Sigara, (17 Adet) Gümrük Kaçağı Cep Telefonu, (4 Adet) Sahte 200 TL., (9 Adet) Sahte 100 TL., (1 Adet) Sahte Nüfus Cüzdanı, (1 Adet) Sahte Evlilik Cüzdanı, Para, (1 Adet) Sürücü Belgesi, (2 Adet) Cep telefonu, (1 Adet) Laptop Bilgisayar, (2 Adet) Kumar Makinası, (106 Adet) İskambil Kağıdı, (90 Adet) DVD ve CD, (3 Adet) Sopa ele geçirilerek Adli Makamlara teslim edilmiştir.”