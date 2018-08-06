Osmaniye’de 104 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce Temmuz ayı içinde yapılan operasyonda bin 215 kişi göz altına alındı. Adliyeye sevk edilen bin 215’den, 104 kişi tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“İlimizde TEM, Asayiş, Kaçakçılık ve Narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında “Yakalama Emri” tanzim edilen toplam (1215) kişi yakalanmış, bunlardan (104) şahıs sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda (13 Adet) Tabanca, (12 Adet) Av Tüfeği, (1 Adet), (3 Adet) El Bombası, (5 Adet) Kuru Sıkı Tabanca, (1509 Adet) Tabanca Fişeği, (326 Adet) Av Tüfeği Fişeği, (12 Adet) Şarjör, (6 Adet) Bıçak, (203,74 Gram) Esrar Maddesi, (15,15 Gram) Toz Esrar Maddesi, (387,89 Gram) Eroin Maddesi, (17,61 Gram) Metamfetamin Maddesi, (36 Adet) Extacy Hap, (10 Adet) Captagon Hap, (147 Kök) Kenevir Bitkisi, (1320 Paket) Kaçak Sigara, (30 Adet) Sahte 100 TL, (1 Adet) Sahte 50 TL, (2 Adet) Sahte Çek, (3 Adat) Sopa, (3) Adet Bisiklet, (27 Adet) Motosiklet, (2 Adet) Cep Telefonu, (1 Adet) Silah Saklama Amaçlı Sac Kutu ele geçirilerek Adli Makamlara teslim edilmiştir.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir.”