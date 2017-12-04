Osmaniye’de 108 kişi tutuklandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğünün Kasım ayı içerisinde yaptığı arama tarama çalışmalarında bin 202 kişi göz altına alınarak ifadelerinin ardından adliye sevk edildi. Adli makamlarca bin 202 kişiden 108 kişi tutuklandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi.

“Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce 01-30Kasım 2017 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde;

İlimizde TEM, Asayiş, Kaçakçılık ve Narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında “Yakalama Emri” tanzim edilen toplam (1202) kişi yakalanmış, bunlardan (108) şahıs sevk edildikleriAdli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda (6 Adet) Tabanca, (3Adet) Av Tüfeği, (5Adet) Kuru Sıkı Tabanca, (5 Adet) Bıçak,(19 Kilo 293,72Gram) Eroin Maddesi,(30 Kilo 559,29 Gram) Esrar Maddesi, (83,85 Gram) Metamfetamin Maddesi, (2 Adet) Captagon, (2 Adet) Uyuşturucu LDS Hap,(25.788 Paket) Kaçak Sigara,(3.202 Adet) Makaron, (15 Kilo 400 Gram) Tütün, (36 Kilo 900 Gram) Çay, (172 Adet) Tarihi Eser Metal Para, (1 Adet) Tarihi Delik Taş, (1 Adet) Topraktan Yapılmış Materyal,(2 Adet)Sahte İlaç Reçetesi (1 Adet) Açık Çek ele geçirilerek Adli Makamlara teslim edilmiştir.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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