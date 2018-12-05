Osmaniye’de 112 görevlileri tanıtım standı açtı

Osmaniye’de 112 görevlileri tarafından, “1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası” etkinlikleri kapsamında tanıtım standı açıldı. Programlar kapsamında, ilkokul öğrenciler, komuta kontrol merkezini ziyaret ederek bilgilendirilirken, stant ziyaretçilerine ise acil sağlık hizmetleri hakkında sunum yapıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, doğal afetlerin yanı sıra endüstriyel kazalar ve kitlesel olaylar ile acil hastalık ve yaralanma hallerinde hızlı ve etkin müdahale ile ölümlerin önlenmesi ve sakatlıkların azaltılmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu söyledi.

İL GENELİ 26 ADET 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU VAR

Acil sağlık hizmetlerinin vatandaşa herhangi bir acil hastalık veya yaralanma halinde, günün 24 saati hızlı bir şekilde ulaşılarak ücretsiz olarak verilen sağlık hizmeti olduğunu kaydeden Dr. Öznavruz, “İlimizde acil sağlık hizmeti veren birimlerimiz; hastane öncesi Acil Sağlık hizmetleri Merkez İlçede 10, Kadirli ilçesinde 6, Düziçi İlçesinde 4, Bahçe İlçesinde 2, Toprakkale İlçesinde 2, Hasanbeyli ve Sumbas İlçesinde 1’er adet olmak üzere toplam 26 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu mevcuttur. İlimizdeki mevcut bulunan 26 adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun yönetildiği Komuta Kontrol Merkezi ile 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet verilmektedir. Bu istasyonlarımızda İlçe Merkezinde hizmet veren 2 istasyonumuzda A1 Tipi olarak değerlendirilmekte ve doktor bulunmaktadır. 23 İstasyon da ise Paramedik ve Acil Tıp Teknisyenlerinden oluşan ve A2 Tipi olarak hizmet vermektedir. 1 istasyonumuz da B2 tipi olarak çalışmaktadır. Ülkemizde 50 bin nüfusa 1 istasyon planlanmakta iken ilimizde ortalama 20 bin nüfusa 1 istasyon düşmektedir.İlimiz 112 Acil Hizmetleri hizmeti sunumunda Türkiye Ortalamasının üstündedir.” dedi.

VAKALARA ULAŞIM ORANI YÜZDE 97

İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı olarak 19 doktor, 80 paramedik, 189 Acil Tıp Teknisyeni, 41 şoför ve 28 diğer unvanlarda olmak üzere toplam 357 personelin görev yapmakta olduğunu aktaran Öznavruz, şöyle devam etti: “İl Ambulans Servisi Başhekimliğimiz envanterinde, 1 adet Yoğun Bakım (OBEZ) Ambulansı, 1 adet 4 Yataklı Ambulans, 3 adet 4×4 Acil Yardım Ambulansı ve 36 Adet 4*2 Acil Yardım Ambulansı bulunmaktadır. İlimizde 2017 yılı toplam çağrı sayımız 407 bin 785 ve toplam vaka sayısı 45 bin 858 olup, vakalara ulaşım oranına göre ilk 10 dakikada ulaşma yüzde 97 olarak, Kırsal vakalara ulaşım oranı ilk 30 dakikada ulaşım yine yüzde 96 oranında gerçekleşmiştir. 2018 yılı ilk 10 aylık toplam çağrı sayımız 405 bin 11 ve toplam vaka sayısı 29 bin 704 olup, vakalara ulaşım oranı vakalara ilk 10 dakikada ulaşma yüzde 96 olarak, Kırsal vakalara ulaşım oranı ilk 30 dakikada ulaşım yine yüzde 96 oranında gerçekleşmiştir. Müdürlüğümüze bağlı olarak 357 personel ile ilk 10 dakikada vakaya ulaşmada yüzde 97 başarı gösteren Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarımıza göstermiş oldukları özverili çalışmadan dolayı teşekkür ederiz.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE