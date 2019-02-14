Osmaniye’de 12 eski komiser yardımcısı adliyeye sevk edildi

Ankara merkezli 76 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında Osmaniye’de gözaltına alınan 12 meslekten ihraç komiser yardımcısı, adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda, FETÖ üyelerince sınav sorularının önceden alınmasıyla ilgili yürütülen çalışma kapsamında Osmaniye’de tamamı meslekten ihraç edilmiş 24 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguları tamamlanan 12 kişi, adli makamlara sevk edildi. Diğer 12 şüphelinin ise sorgularının deva ettiği öğrenildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE