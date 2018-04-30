Osmaniye’de 15’inci geleneksel göç ateşi yakıldı

Osmaniye’de, Ulaşlı Toplulukları Kültür Araştırma Geliştirme ve Bilim Derneği tarafından Zorkun Yaylası Göl Yeri Mevkiindeki Kent Ormanında düzenlenen şenlikte Göç Ateşi yakıldı. Bu yıl 15’incisi düzenlenen şenliğe Vali Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, MHP Milletvekili Ruhi Ersoy,İL Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hacı Ali Büber, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri ve çevre illerden çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasının ardından konuşan Ulaşlı Toplulukları Kültür Araştırma Geliştirme ve Bilim Derneği Başkanı Baki Teke, “Bu güzel vatanın üstünde birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirme adına, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü savunan bu kutsal bayrağın altında kardeşçe yaşayan herkes bizim özbeöz kardeşimizdir. Bize bu güzel vatanı bırakan atalarımızı başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, saygı ve hürmetle selamlıyorum. 15’inci göç ateşi şölenimize hoş geldiniz.” dedi.

‘TARİHİNİ BİLEN MİLLET KÖKÜ SAĞLAM ÇINAR GİBİDİR’

Göç ateşi etkinliğine misafir olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Vali Ömer Faruk Coşkun ise şöyle dedi: “İletişim kanallarının çoğaldığı, internetin ve sosyal ağların hayatın pek çok sahasında egemen olduğu günümüzde, gençler her türlü zihinsel ve kültürel deformasyona maruz kalmakta, bu maruz kalmalar kültür erozyonunu da beraberinde getirmektedir. Gençler sadece hayatın gerçeklerinden değil, toplumdan, toplumsal bilinçten ve tarihin nesillere aktardığı kodlardan kopmaktadır. Nesillerin kültürel kimlikle yeniden mücehhez kılınması küçük yaşlardan itibaren verilecek, tarih eğitimi ve bilinciyle mümkün olacaktır. Bu minvalde bugün burada sizler bir kültür aktarımı gerçekleştirerek gençlerimize ve çocuklarımıza, tarihine kültürüne, mirasına sahip çıkma bilinci aşılıyorsunuz. Unutmayınız ki, bir çınar için toprak altındaki kökleri ne ise ve bu kökler kurudukça çınar nasıl kurumaya başlarsa, bir millet içinde tarih odur. Tarihini bilen millet kökü sağlam çınar gibidir. Zamanlar eski adet ve ananesini, yaşayış tarzını unutan tarihini bilmeyen ecdadının neler yapmış olduğundan haberi olmayan, bir millet, kendini ayakta tutan köklerinden bir kaçını kurutmuş demektir. Tarihi okuyarak, kültürümüzü yaşatarak, onu sulamamız gerekiyor.” dedi. Konuşmaların ardından yerel sanatçılar tarafından müzik dinletisi sunuldu. Geleneksel Göç Ateşi Şenliğinde konuklara yöresel yemeklerden toğga, bazlama, pilav ve sıkma ikram edildi. Şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisi sonrasında, barış ve kardeşliği simgeleyen geleneksel göç ateşi protokol üyeleri ve davetliler tarafından yakıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE