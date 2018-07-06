Osmaniye’de 188 Genç çiftçinin projesine destek

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, 188 genç çiftçinin projesine hibe desteği verileceğini duyurdu. Müdür Sağlam, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulanan Kırsal Kalkınma Desteklemeleri Kapsamında, Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ve ekli hükümler gereğince başvuru yapan genç çiftçilerden hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan genç çiftçilerin belli olduğunu söyledi. Hak sahiplerinin 9-13 temmuz tarihleri arasında hibe sözleşmesi imzalayacaklarını aktaran Sağlam, “İlimiz genelinde 2018 yılı için; 89 büyükbaş- sığır, 8 büyükbaş- manda, 48 küçükbaş-koyun, 2 küçükbaş-keçi, 1 ipek böcekçiliği, 16 arıcılık, 1 bağcılık ve üzümsü bitkiler, 2 çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği, 4 kanatlı, 5 kapama meyve bahçesi, 6 mantar yetiştiriciliği ve 6 örtü altı tesisi olmak üzere toplam 5 milyon 640 bin TL bütçeli 188 proje uygulamaya hak kazanmıştır.” dedi.

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