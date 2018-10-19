Osmaniye’de 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı

Osmaniye 19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler Atatürk anıtına çelenk konması ile başladı ve saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra program Merkez Muhtarlar Derneğinde devam etti.

Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Özener, tüm muhtarlara verdiği desteklerinden ve yaptığı çalışmalardan dolayı Vali Ömer Faruk Coşkun ve Belediye Başkanı Kadir Kara’ya plaket sundu.

Muhtarlar günü nedeniyle Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Osmaniye Belediye Başkan Kadir Kara, Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Özener ve Köy Muhtarlar Derneği adına Melikşah Çenet’e çiçek takdim etti.

Yeniköy Şehit Piyade Onbaşı Özgüner Özgan Piknik alanında devam eden programda açılış konuşmasını Osmaniye Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Özener yaptı. Programın düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür eden Özener, tüm muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutladı.

Programın son bölümünde muhtarlar arası havalı tüfek, dart ve bocce müsabakaları düzenlendi.