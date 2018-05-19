Osmaniye’de 19 Mayıs kutlamaları

Osmaniye’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı. Atatürk Anıtı önündeki törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu anıta çelenk bıraktı. Program 7 Ocak Stadyumu’nda devam etti. Buradaki törene Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz ve diğer protokol üyeleri katıldı. Vali Coşkun, törene katılanların bayramını kutladı. Daha sonra ise ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, yaptığı konuşmada gençlere seslenerek, “Bu Bayram Sizin, Bu hafta sizindir. Siz; milletin temel direği, dinamiğisiniz. Geleceğimizin teminatısınız. Cumhuriyet sizlerin omuzları üzerinde yükselecektir. On beşlik gençlerimizin kanıyla, canıyla kurulan Cumhuriyetimiz sizinle teminat altındadır. Aynı şuur ve cesaretle 2023 yılı hedefimizde vatan sevdanıza, millet sevdanıza, manevi duygulara olan bağlılığınıza, yani sizlere güvenmekte ve inanmaktayız. Bu yolda bir olmalıyız, birlik olmalıyız, diri olmalıyız. “Vatan sevgisi imandadır” buyruğuyla hain 15 Temmuz gecesini “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” anlayışı içerisinde bertaraf ettiğimiz gibi aynı duygu ve heyecanla yılmadan, yorulmadan Vatanımızı korumaya devam edeceğiz. Birlikte yürüdüğümüz bu kutlu yol “İlelebet payidar kalacak olan devletimizin”, Güçlü Türkiye’nin yolu olduğu kadar, mazlumlara, masumlara da önderlik yapma misyonumuzun yoludur. sizler, şahlanış ve yükselişimizsiniz. Hepiniz farklı yetenek ve ilgi alanına sahipsiniz. Birbirinizi tamamlayacaksınız. Spor, eğitim, güzel sanatlar alanlarında, geleceğin Türkiye’sinin inşasında görev alacaksınız. Bu büyük devleti sonsuza dek yaşatacaksınız.” dedi. Kutlama programı paramotor uçak gösterisi, yöresel halk oyunları, karate, tekvando gösterilerinin ardından son buldu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE