Osmaniye’de 213 araç sürücüsüne 39 bin 384 lira ceza

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şubat ayında yapılan trafik kontrollerinde kural ihlali yapan 213 araca 39 bin 384 lira para cezası kesildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, trafik birimleri tarafından 45 servis aracına 14 bin 640 TL, abartı egzozdan 12 araca 2 bin 820TL, engelli yerine parktan 47 araca 10 bin 152 TL, çift sıra park eden 109 araca 11 bin 772 TL olmak üzere toplam 213 araca 39 bin 384 TL para cezası uygulandığı, ayrıca 64 araç, 25 motosiklet ve elektrikli bisikletin ise trafikten men edildiği belirtildi. Açıklamanın sonunda, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmekte olduğu vurgulandı.

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