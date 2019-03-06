maltepe escort
kartal escort
Osmaniye'de 213 araç sürücüsüne 39 bin 384 lira ceza - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
MENÜ
Bugün: 06 MART 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 103.453
DOLAR 5,4317
EURO 6,1429
ALTIN 224,35
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

cesme escort

Osmaniye’de 213 araç sürücüsüne 39 bin 384 lira ceza117 defa okundu

kategorisinde,06 Mar 2019 - 16:26 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de 213 araç sürücüsüne 39 bin 384 lira ceza

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şubat ayında yapılan trafik kontrollerinde kural ihlali yapan 213 araca 39 bin 384 lira para cezası kesildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, trafik birimleri tarafından 45 servis aracına 14 bin 640 TL, abartı egzozdan 12 araca 2 bin 820TL, engelli yerine parktan 47 araca 10 bin 152 TL, çift sıra park eden 109 araca 11 bin 772 TL olmak üzere toplam 213 araca 39 bin 384 TL para cezası uygulandığı, ayrıca 64 araç, 25 motosiklet ve elektrikli bisikletin ise trafikten men edildiği belirtildi. Açıklamanın sonunda, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmekte olduğu vurgulandı.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ