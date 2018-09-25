Osmaniye’de 242 kursiyer çiftçiye sertifika

OSMANİYE İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen çeşitli kurslara katılan 242 çiftçiye, düzenlenen törenle sertifikaları dağıtıldı. Ticaret Borsasındaki programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Vali Yarımcısı Merin Esen, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, kurum müdürleri ile kurslara katılan kadın ve erkek çiftçiler katıldı. Törende, Gül Bahçesinden Yeşeren Umutlar Projesi, SODES’li Budamacılar İş Başında, Gül Kokulu Eller Projesi, Mantar Yetiştiriciliği, Safran Yetiştiriciliği, Budama Kursları ve Yeşil Zeytin Salamura Kurslarına katılan ve başarıyla tamamlayan çiftçilere sertifikaları verildi. 2017-2018 Üretim sezonunda toplam 3 bin 672 çiftçinin eğitildiğini belirten Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Bunların içerisinde 249 tanesi kadın çiftçilerimiz. Bizce bu yeterli değil. Hedefimiz bu sayıyı daha da arttırmak. Kadın çiftçilerimiz aldıkları eğitimleri meslek edindiler.” dedi. Kurslara katılan çiftçileri cesaretlerinden dolayı kutlayan Vali Ömer Faruk Coşkun ise “Sizler burada büyük bir medeni cesaret göstererek bu projenin içerinde yer aldınız. Hepinizi bu cesaretinizden dolayı kutluyorum. Sizlerin bu cesareti, katılmak isteyip de geride duran bütün kadınlara yol gösterici rehber olmasını diliyorum. Bizler Osmaniye Valiliği olarak, devletimiz, hükümetimizin hayata geçirdiği, yatırım ve uyguladığı teşvik, verdiği destekler ile çiftçilerimizin üreticimizin özellikle üreten kadınlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Toprağı ve taşı gül Osmaniye’mizin tarım alanındaki potansiyelinin daha da güçlenmesini sağlamak adına siz değerli hanımefendilere çok iş düşmektedir. Bulunduğu çevreye öncülük eden, rol model olabilecek kadın çiftçiler tarafından hazırlanan her türlü tarımsal çalışma bizim için çok önemlidir. Unutmayın, bu toprağın çocuklarısınız. Bu toprağı işleyin, bu toprağı geliştirin ve bu topraktan fışkıracak bereketi paylaşın.” dedi. Programa katılan Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise bir çok alanda Osmaniye’ye kaynak aktarıldığını belirterek, “Bölgemiz bir tarım bölgesi olması münasebetiyle bu anlamda ciddi mesafeler aldık. Aileye önem verdik kadın ve genç girişimcilerimizi özellikle üretimin içerisine, katkı sağlamak üzere projeler bazında destek yönünde ciddi adımlar atıldı. Bir çok alanda olduğu gibi tarımda da artık Türkiye gelişti, değişti ve hızla da değişmeye devam edecektir inşallah. ” diye konuştu. Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.

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