Osmaniye’de 30 perakende satış elemanı işbaşı yapacak

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye genelinde hizmet veren bir market zinciri arasında düzenlenecek İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 30 kişi istihdam edilecek. “Perakende Satış Elemanı” mesleğinde Osmaniye merkez, Kadirli ve Düziçi ilçelerinde bulunan marketlerde işbaşı yapacak programa, engelli vatandaşlar da alınacak. Katılımcıları belirlemek üzere yapılan mülakatlar, Osmaniye İŞKUR hizmet binasında yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mülakatlara 300 kişi katıldı.Market yetkilileri ile İş ve Meslek Danışmanı İsmail Hakkı Cumhur tarafından yapılan değerlendirme, yoğun katılım nedeniyle bir gün sürdü. Program hakkında bilgi veren Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyunlu, işbaşı eğitim programının önemine değinerek, “Program sayesinde, işsiz gençlerimiz işyerinde pratik yaparak deneyim kazanacak, işverenlerimiz ise işe yerleştireceği personeli işbaşında görüp tanıyarak seçme imkanı bulacak.” dedi. Hacı Akkoyunlu,program katılımcılarına ödenen ücretlerinin yanı sıra İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Genel Sağlık Sigortası primlerinin de İŞKUR tarafından karşılandığını belirterek katılımcıların sağlık hizmetlerinden de faydalanabileceğini sözlerine ekledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE