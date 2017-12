Osmaniye’de 369. dönem kısa dönem jandarma erler yemin etti

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle intibak eğitimini tamamlayan 369’uncu kısa dönem erler yemin etti. Törene Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Mustafa Aslan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ve erlerin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunması ile başlayan törenin devamında 369. Kısa dönem erler, Türk bayrağı ve silahların bulunduğu masaların üzerine el koyarak yemin etti. Törenin devamında kısa dönem erler adına konuşan Jandarma Er Samet Çetinkaya, “Ana kucağının şefkatinden, baba ocağının sıcaklığından koparak asker ocağının kutsal çatısı altında birleştik. Bu kısa zamanda çelikten bir yumruk olduk adeta. Anamız, babamız bizi bu kutsal ocağa gönderirken ‘vatan senden hizmet bekliyor evladım’ demişti. Yavuklumuza söz verirken ‘kafasıyla, ruhuyla tam bir Türk askeri olacağız’ dedik. Bu ocakta zaman kısa olsa da çok şeyler öğrendik. Bu ocakta komutana saygı, arkadaşa sevgi, orduya, millete vazife aşkını ve Atatürk sevgisini öğrendik.” dedi. İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hacı Ali Büber ise Mehmetçiklere hitaben yaptığı konuşmada, “Sizler bugün burada Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk ilke ve inkılaplarının teminatı olarak, Devletimizin bağımsızlık timsali olan bayrağımızın huzurunda, silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek, namusunuz üzerine yemin ettiniz, and içtiniz. Andınız yüce milletimize, Jandarma teşkilatımıza, sizleri bugünlere hazırlayan ailelerinize hayırlı uğurlu olsun. Tarihi, zaferler ve kahramanlıklarla dolu Türk ulusunun bir ferdi olarak her halde ve şartta, bu yemine hayat boyu bağlı kalmak, her asker için vazgeçilmez bir zorunluluktur. Ettiğiniz andın her kelimesi üstün vatan ve millet sevgisinin, mertliğin, dürüstlüğün, tam itaatin tartışılmaz simgesidir. Yine and içerek kendinize yeni bir yaşam tarzı seçtiniz, bu yaşam tarzının özelliği feragat, fedakârlık, cesaret ve disiplindir. Bu kısa eğitim süresinde askerliğin genel esasları ile yüzlerce yıllık geleneklerini öğrendiniz. Temel eğitimde edindiğiniz bu esaslar bundan sonraki eğitiminiz ve askerlik yaşantınız için rehber olacaktır.” diye konuştu. Yemin töreni, Jandarma Marşının söylenmesi ile son buldu.

