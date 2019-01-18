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Osmaniye’de 38 Okul ‘Beslenme Dostu’ oldu135 defa okundu

kategorisinde,18 Oca 2019 - 17:02 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de 38 Okul ‘Beslenme Dostu’ oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda obezite ile mücadele edilmesine yönelik başlatılan ‘Beslenme Dostu Okul’ projesi çerçevesinde, Osmaniye’de 38 okul, beslenme dostu oldu. İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete’de Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’nın Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması başlığı kapsamında, “Beslenme Dostu Okullar Programı” ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması, bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ve okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılmasının hedeflenmekte olduğu belirtildi. Açıklamanın devamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ortak gerçekleştirilen denetimler sonucunda İl genelinde 38 okulun ‘Beslenme Dostu Okul’ olmaya hak kazandığı, 2019 yılında başvuru sayısının artmış ve denetimlere devam edilmekte olduğu kaydedildi.

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