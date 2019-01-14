Osmaniye’de 398 bin 380 hayvan aşılandı

Osmaniye Tarım ve orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, İl genelinde 2018 yılı içerisinde hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele çalışmaları kapsamında 398 bin 380 hayvanın aşılandığını bildirdi. Hayvancılık faaliyetleri hakkında sayısal bilgiler aktaran müdür Sağlam, bunlardan 153 bin 491 adet büyükbaş hayvana şap aşısı, 11 bin 468 adet büyükbaş hayvana Brusella S-19 aşısı, 74 bin 954 adet büyükbaş hayvana LSD aşısı, 13 bin 808 adet küçükbaş hayvana Brusella Rev-1 aşısı, 61 bin 138 adet küçükbaş hayvana PPR aşısı, 50 bin 306 adet küçükbaş hayvana Mavidil aşısı, 29 bin 422 adet küçükbaş hayvana Koyun-Keçi Çiçek aşısı, 2 bin 170 buzağıya E.Coli aşısı ve 1623 adet kedi-köpeğe kuduz aşısı yapıldığını, ayrıca 25 bin 210 adet büyükbaş ve 52 bin 340 adet küçükbaş hayvanın küpelenerek kayıt altına alındığını söyledi. İbrahim Sağlam, yıl içerisinde 197 bin 930 adet büyükbaş hayvan, 181 bin 388 adet küçükbaş hayvan, 554 bin 473 adet kanatlı, 2 bin 109 adet kedi-köpek ve 51 bin 419 adet kovanda sağlık taraması yapıldığını ifade etti.

680 BİN ADET BALIK DESTEKLEMESİ İŞLEMİ YAPILDI

Mevcut su ürünleri yetiştiren işletmelere 2018 yılı içerisinde toplam 680 bin adet porsiyonluk balık desteklemesi işlemi yapıldığını da aktaran Sağlam, “Alıcı ortam su numunesi kapsamında alınan 16 adet su örnekleri ilgili laboratuarlara gönderilmiştir. Su ürünleri avcılığı denetlenmesi kapsamında balık boyları ve avcılıkta kullanılan malzemeler rutin olarak denetlenmektedir. Denetim çalışmalarının daha etkin olması için bir adet tekne 2018 yılı içerisinde faaliyete sokulmuştur.76 adet Amatör Balıkçı Belgesi, 2 adet Baraj ve Gölet Av Ruhsatı verilmiştir. Ulusal Kalıntı İzleme Planı, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde belirli maddeler ile bunların kalıntılarının izlenmesi kapsamında kanatlı hayvan etleri ile kırmızı eti, su ürünleri-yetiştiricilik ürünlerini, çiğ süt, yumurta ve baldan toplam 35 numune alınarak laboratuara gönderilmiştir.” dedi.

12 MİLYON 251 BİN 698 LİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ

Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi kapsamında 2018 yılında tahsis edilen 118 bin liralık ödenek ile 41 adet Akkaraman Irkı, 37 adet İvesi Irkı Koç alımı yapılarak yetiştiricilere dağıtımının yapıldığını ifade eden Sağlam şöyle devam etti: “Projenin uygulanmaya başladığı 2014 yılından itibaren bugüne dağıtılan koçlarda dahil olmak üzere 163 yetiştiriciye 193 bin 330 TL’si Bakanlık katkısı olmak üzere 253 bin 74 TL tutarında İvesi ırkı koç, 15 yetiştiriciye 10 bin TL’si bakanlık katkısı olmak üzere 13 bin 200 TL tutarında Kıl keçisi ırkı teke, 126 yetiştiriciye 168 bin 787 TL’si Bakanlık katkısı olmak üzere 219 bin 412 TL tutarında Akkaraman ırkı koç dağıtımı yapıldı. Toplamda 307 yetiştiriciye 372 bin 117 TL’si Bakanlık katkısı olmak üzere toplam 485 bin 686 TL değerinde damızlık erkek materyal dağıtımı yapılmıştır. Bakanlığımızca her yıl uygulanan hayvancılık desteklemeleri kapsamında Buzağı Desteklemesi, Anaç Koyun Keçi Desteklemesi, Anaç Manda, Malak Desteklemesi, Erkek Besi Desteklemesi, Çiğ Süt Desteklemesi, Sürü Yönetimi Desteklemesi (Çobancılık), Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı, Hastalıktan Ari İşletme Desteklemesi, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteklemesi, Arılı Kovan Desteklemesi ve Su Ürünleri Desteklemesi için 8 bin 789 kişiye toplam 12 milyon 251 bin 698 lira destekleme ödemesi yapılmış olup, 2018 yılı destekleme ödeme çalışmaları devam etmektedir.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE