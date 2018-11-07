Osmaniye’de 4 bin fidan toprakla buluştu

Osmaniye’de, “Fidanlar Fidanla Büyüyor” projesi kapsamında 4 bin fidan toprakla buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Fidanlar Fidanla Büyüyor” projesi kapsamında 81 il ile beraber Osmaniye merkezde 2 bin 500, Kadirli ilçesinde 1500 olmak üzere toplam 4 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi. İl Merkezinde düzenlenen programa; Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Murat Türk, Vali Yardımcısı Hakan Ezgi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeleri Şaban Baba ve Murat Karakaya, Orman İşletme İl Müdürü Abdulsamet Doğar, kamu kurumu ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. İlk fidanı toprakla buluşturan Vali Coşkun, “Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 10 Milyon ağaç 10 Milyon öğrencimizin eliyle toprakla buluşturulacak. Biz de bugün bu kapsamda öğrencilerimizle birlikte il merkezimizde 2500 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Daha yeşil bir Türkiye için çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğiz” diye konuştu. Vali Coşkun, konuşmasının ardından diktiği defne fidanına can suyunu verdi. Protokol mensupları ve öğrencilerin çok sayıda fidan diktiği, Dereli Orman Deposu yanı Yarpuz Orman İşletme Şefliği Suni Tensil Projesi Sahasında oluşturulan ormana “Birlikte Büyüyoruz Ormanları” ismi verildi.

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