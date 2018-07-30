Osmaniye’de 41 sporcu teniste yarıştı

Osmaniye Tenis ve Yüzme Spor Kulübü tarafından düzenlenen 12 yaş 2×4 hafta sonu tenis turnuvasında 41 sporcu yarıştı. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kortlarında düzenlenen turnuva yapılan kupa töreni ile sona erdi. Kulüp başkanı Mehmet Demir; İstanbul, Bingöl, Iğdır, Hatay, Adana, Mersin, gibi farklı illerden erkeklerde 26, bayanlarda 15 sporcunun katıldığı turnuvada heyecanlı maçların oynandığını söyledi. Demir, Osmaniye Tenis ve Yüzme Spor Kulübü oyuncularından Alp Osman Aka 4. grup birincisi, Cihan Efe Deniz 4. grup 2’ncisi, Muhammet Faik Cingöz 3.grup 3’üncüsü, bayanlarda Azra Ulusoy 2’nci grup birincisi, Nilüfer Ela Apak 2’nci grup 2’ncisi, Ezel Karakurum 2. grup 3’üncüsü, Irmak Baytekin birinci grup 4’üncüsü olduğunu belirterek başarılarından dolay sporcuları, antrenörlerini ve ailelerini tebrik etti. Başkan Demir ayrıca; Korkut Ata Üniversitesini üniversite-vatandaş kaynaşmasının en güzel örneklerinden biri haline getiren, üniversite imkanlarını kendilerinden hiçbir zaman esirgemeyen, ile kazandırdığı kapalı tenis kortlarının faaliyetlerinde kullanılmasına müsaade ederek her zaman tenis sporuna destek olan, kupa törenine teşrif ederek dereceye giren sporculara ödüllerini veren OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’e ve personeline, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Logoglu ve personeline, tenis federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi Oktay Deniz’e turnuvanın gerçekleştirilmesindeki desteklerinden dolayı tenis camiası adına teşekkür ettiklerini ifade etti. Turnuvada mücadele eden kulüp oyuncularının dereceye girmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran Demir, ilde tenis sporunun gelişmesi ve yeni sporcuların yetişmesi adına ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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