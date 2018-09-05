Osmaniye’de 54 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce Ağustos ayı içerisinde icra edilen faaliyetlerde; çeşitli suçlardan aranan bin 60 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen bin 60 kişiden 54’ü tutuklanarak vxceza evine gönderildi.

Bu konuda Osmaniye Emniyet Müdürlüğünün yaptığı yazılı açıklama aynen şöyle:

“İlimizde TEM, Asayiş, Kaçakçılık ve Narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında “Yakalama Emri” tanzim edilen toplam (1060) kişi yakalanmış, bunlardan (54) şahıs sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda (7 Adet) Tabanca, (11 Adet) Av Tüfeği, (2 Adet) Kuru Sıkı Tabanca, (6 Adet) Bıçak, (43.32 Gram) Esrar Maddesi, (78,92 Gram) Eroin Maddesi, (8,83 Gram) Metamfetamin Maddesi, (1167 Paket) Kaçak Sigara, (220 Adet) Gümrük Kaçağı Hap, (1 Adet) Sahte 50 TL, (6 Adet) Sopa, (5) Adet Ses Fişeği, (4 Adet) Plastik Istaka, (1 Takım) Okey Taşı, (7 Adet) Cep Telefonu, (4 Adet) Kulaklık, (3 Adet) Şarj Cihazı ele geçirilerek Adli Makamlara teslim edilmiştir.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir.”