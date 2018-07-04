Osmaniye’de 58 kişi tutuklandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri Haziran ayı içerisinde yaptığı genel uygulamalarda aranan bin 18 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen sevk edilen bin 18 kişi’den 58′ i tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce 01-30 Haziran 2018 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde;

İlimizde TEM, Asayiş, Kaçakçılık ve Narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında “Yakalama Emri” tanzim edilen toplam (1018) kişi yakalanmış, bunlardan (58) şahıs sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda (4 Adet) Tabanca, (8 Adet) Av Tüfeği, (2 Adet) Kuru Sıkı Tabanca, (4 Adet) Bıçak, (24) Kök Hint Keneviri, (70,89 Gram) Esrar Maddesi, (26,47 Gram) Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Maddesi, (1 Kilo 50 Gram) Toz Bonzai Maddesi, (124 Kilo 728,11 Gram) Eroin Maddesi, (18,33 Gram) Metamfetamin Maddesi, (5 Adet) Extacy Hap, (380 Adet) Captagon Hap, (14 Kök) Kenevir Bitkisi, (2.97 Gram) Kenevir Bitkisi Tohumu, (36.136 Paket) Kaçak Sigara, (1 Adet) Sahte 100 TL, (1 Adet) Sahte 100 ABD Doları, (4 Adet) Sahte Nüfus Cüzdanı, (2 Adet) MTS Giriş Belgesi, (1 Adet) Geçici Konaklama Belgesi, (1 Adet) 28.00 Meblağlı Sahte Çek, (1140 TL.) Suçta Kullanılan Para ele geçirilerek Adli Makamlara teslim edildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir.”