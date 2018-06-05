Osmaniye’de 59 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Mayıs ayı içerisinde yaptığı genel uygulamada çeşitli suçlardan aranan bin 93 kişiyi göz altına aldı. Adli makamlara sevk edilen bin 93 kişiden 59’u tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“İlimizde TEM, Asayiş, Kaçakçılık ve Narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında “Yakalama Emri” tanzim edilen toplam (1093) kişi yakalanmış, bunlardan (59) şahıs sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda (11 Adet) Tabanca, (10 Adet) Av Tüfeği, (1 Adet) Kuru Sıkı Tabanca, (17 Adet) Bıçak, (836,35 Gram) Esrar Maddesi, (2,85 Gram) Toz Esrar Maddesi, (164,73 Gram) Eroin Maddesi, (6,65 Gram) Metamfetamin Maddesi, (36 Adet) Extacy Hap, (10 Adet) Captagon Hap, (147 Kök) Kenevir Bitkisi, (605 Paket) Kaçak Sigara, (30 Adet) Cinsel İçerikli Hap, (3 Adet) Sahte Nüfus Cüzdanı, (7 Adet) MTS Giriş Belgesi ele geçirilerek Adli Makamlara teslim edildi”