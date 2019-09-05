Osmaniye’de 60 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ağustos ayında asayiş, kaçakçılık, TEM ve narkotik olaylarına karışan, ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan bin 60 kişi yakalandı, bunlardan 54’ü tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, asayiş olaylarında, adam öldürme, yaralama, hırsızlık ve diğer suçlardan 942 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 32’sinin tutuklandığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak, satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından 79 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 9’unun tutuklandığı, kaçakçılık, mali ve organize suçlarından 22 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 4’ünün tutuklandığı, PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 15 şüphelinin yakalandığı ve 9’unun tutuklandığı kaydedildi. Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda ise 7 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet gaz tabancası, 31 adet mermi, 186 adet boş kovan, 4 adet tabanca şarjörü, 9 adet bıçak, 168 adet kaçak sigara makron, 23,12 kilo kıyılmış tütün, 133 kilo nargile tütünü, 2 adet sopa, 61 adet cinsel içerikli hap, 29,5 gram uyuşturucu madde, 1 kilo 963 gram esrar maddesi,hassas Terazi, 8 bin 875 litre kaçak içki, ele geçirildiği belirtildi.

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