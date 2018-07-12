Osmaniye’de 68 Dönüm İmarlı Arsa Yatırımcılarını bekliyor

Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 68 Bin 275 m2 Arsa İnşaat karşılığı ihaleye çıkıyor.Bu arsalar Osmaniye İl Merkezinde, hava, deniz ve kara yolu ile ulaşımı kolay, İskenderun, Mersin Serbest Bölge, Osmaniye Organize Sanayi ve Ceyhan Enerji İhtisas Sahasına yakın geniş bir hinterlandı bulunmakta. Bu değerli arsaya karşılık, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Osmaniye Orman işletme Müdürlüğü ve Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü Kampusları yapımı işi anahtar teslimi ihale edilecek. Osmaniye İl Merkezinde imarlı kentleşmenin odak noktasında bulunan, bu değerli arsa yatırımcılarından büyük ilgi görmekte. Çevresinde Osmaniye Valiliği, Hastane, Alışveriş Merkezi, Üniversite ve Masal Parkıyla geniş yeşil alanı bulunmakta. Bu arsa 177 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip. Adana Gaziantep Karayolu üzerinde bulunan bu büyük ve görkemli arsa üzerinde inşa edilecek işyeri ve konutlar, sadece Osmaniye ilinde değil, tüm ülke yatırımcılarının, kurum kuruluş ve vatandaşların ilgi odağı haline gelmesi bekleniyor.

Haber:İbrahim EMÜL -OSMANİYE