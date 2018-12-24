Osmaniye’de 7 ayrı akü hırsızlığı olayında 5 gözaltı

Osmaniye’de son günlerde meydana gelen 7 ayrı akü hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma yapan polis, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Bir kamyon kasasındaki hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre, Ulaşlı, Karaçay ve Fatih Mahallelerinde, değişik gün ve saatlerde meydana gelen 7 ayrı araçtan 13 adet akünün çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, açık kimlikleri tespit edilen ve çeşitli suçlardan kayıtları bulunan Ö.H., F.I., H.O., O.S. ve H.B.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinde akü hırsızlığı olaylarını itiraf eden şüpheliler, sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Bir hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Motosikleti ele bir kamyonun yanına gelen şüpheli, kasadaki aküyü kısa sürede yerinden çıkartıp, koyduğu çuval içerisinde aracına yükledikten sonra bölgeden uzaklaşması görüntülere yansıdı.

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