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Osmaniye’de 73 kişi tutuklandı492 defa okundu

kategorisinde,04 Oca 2019 - 12:50 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de 73 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce Aralık ayı içinde yapılan denetimlerde aranan 906 kişi yakalanmış ve adliye sevk edilen şahıslardan 73 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“İlimizde Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve TEM olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında “Yakalama Emri” tanzim edilen toplam (1096) kişi yakalanmış, bunlardan (94) şahıs sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Asayiş olaylarında; Adam Öldürme, Yaralama, Hırsızlık ve diğer suçlardan (906) şüpheli şahıs yakalanmış, bunlardan (73) şahıs tutuklanmıştır.

Narkotik olaylarında; Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak, Satın Almak, Bulundurmak ve Kullanmak suçlarından (136) şüpheli şahıs yakalanmış, bunlardan (14) şahıs tutuklanmıştır.

Kaçakçılık olaylarında; Kaçakçılık, Mali ve Organize suçlarından (42) şüpheli şahıs yakalanmış, bunlardan (6) şahıs tutuklanmıştır.

Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda (16 Adet) Tabanca, (5 Adet) Kuru Sıkıdan Dönme Tabanca, (11 Adet) Av Tüfeği, (11 Adet) Kuru Sıkı Tabanca, (106 Adet) 9 mm Fişek, (258 Adet) Av Tüfeği Fişeği, (11 Adet) Kurusıkı Tabanca Fişeği, (3 Adet) Şarjör, (30 Adet) Bıçak, (9 Adet) Boş Kovan, Kurusıkıdan Tabancaya Dönüştürme Amaçlı Kullanılan Makin, (754,04 Gram) Esrar Maddesi, (121,7 Gram) Eroin Maddesi, (6,44 Gram) Metamfetamin Maddesi, (129 Adet) Extacy Hap, (4 Adet ) Captagon Hap, (620 Paket) Kaçak Sigara, (17.750 ml.) Kaçak İçki, (12.580 Litre) Akaryakıt, (1 Adet) Sahte Çek, (11 Adet) Kıyafet, (26 Adet) Küçükbaş Hayvan, (2 Adet) Cep telefonu, (2 Adet) Dizüstü Bilgisayar, (1 Adet) Araç Ruhsatı, (41.130 TL) Para, (25 Adet) Tam Altın ele geçirilerek Adli Makamlara teslim edilmiştir.”

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