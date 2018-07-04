Osmaniye’de 75 araca 12 Bin 343 lira ceza

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haziran ayındaki trafik kontrollerinde kural ihlali yapan 75 araca 12 bin 343 lira para cezası kesildi. Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, trafik birimleri tarafından 51 servis aracının kontrol edildiği, engelli yerine parktan 24 araca 5 bin 184 TL, abartı egzozdan 13 araca 3 bin 55 TL, çift sıra park eden 38 araca 4 bin 104 TL olmak üzere toplam 75 araca 12 bin 343 TL para cezası tatbik edildiği, 31 araç, 25 motosiklet ve elektrikli bisikletin ise trafikten men edildiği kaydedildi. Açıklamanın devamında, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmekte olduğu belirtildi.

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