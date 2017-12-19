Osmaniye’de 7’si çocuk yabancı uyruklu 11 kişi yakalandı

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 7’si çocuk yabancı uyruklu 11 kişi yakalandı. İhbar üzerine harekete geçen Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D 400 karayolu Sazlık Mahallesi’nde belirlenen eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında Türkiye’ye kaçak girdikleri tespit edilen ve yaşları 1 ile 5 arasında olan 7 çocuk ile 2’si kadın 11 Irak uyruklu gözaltına alındı. B.H. (33) eşi N.H. (28) ile F.N. (31) ve eşi A.N. isimli yabancı uyruklular ile çocukları, İl Göç İdaresinin talimatı ile sınır dışı işlemleri tamamlanana kadar Düziçi Geçici Barınma Merkezine teslim edildi.

Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)

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