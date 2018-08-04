Osmaniye’de 8 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Osmaniye’de polisin yapmış olduğu çalışmalarda, son 15 gün içerisinde meydana gelen biri camiden olmak üzere 8 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince il merkezinde meydana gelen, motosiklet, bisiklet, evden eşya ve camiden klima hırsızlığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan iz ve delil çalışmalarının ardından güvenlik ve MOBESE kameralarını da inceleyen polis, kimlikleri belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik şehrin farklı bölgerinde ve zamanlarda ‘şok’ uygulamalar yaptı. Yapılan titiz çalışmalar sonunda, 12 ayrı suçtan arama kararı olan ve 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D., 4 ayrı hırsızlık suçundan 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. ile birlikte M.T., A.Y., T.S., H.T. ve M.Y.E. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet Müdürlüğünün halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarının aralıksız süreceği kaydedildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE