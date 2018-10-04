Osmaniye’de 80 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce Eylül ayı içinde yapılan çalışmalarda, bin 272 kişi göz altına alınırken, adli makamlara sevk edilerek 80 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“İlimizde TEM, Asayiş, Kaçakçılık ve Narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında “Yakalama Emri” tanzim edilen toplam (1272) kişi yakalanmış, bunlardan (80) şahıs sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda (9 Adet) Tabanca, (10 Adet) Av Tüfeği, (6 Adet) Kuru Sıkı Tabanca, (12 Adet) Bıçak, (895,06 Gram) Esrar Maddesi, (2 Adet) İçime Hazır Tütünle Karışık Esrar Maddesi, (94,93 Gram) Eroin Maddesi, (22,33 Gram) Metamfetamin Maddesi, (0,73 Gram) Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Maddesi, (1 Adet) Extacy Hap, (2 Adet) Captagon Hap, (113 Adet) Cinsel İçerikli Materyal, (10 Gram) Kenevir Tohumu, (10614 Paket) Kaçak Sigara, (2 Adet) Sahte 100 TL, (1 Adet) Cep Telefonu, (1 Adet) Bilgisayar, (4 Adet) Bilgisayar Hard Diski, (20 Adet) Motosiklet, (3 Adet) Elektrikli Bisiklet, (1 Adet) Bisiklet, (12 Metre) Spiral Hortum, (1 Adet) Sahte Nüfus Cüzdanı, (1 Adet) Çek, (1 Adet) Araç Plakası ele geçirilerek Adli Makamlara teslim edilmiştir.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir.”