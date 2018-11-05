Osmaniye’de 86 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce Ekim ayı içerisinde yapılan rutin uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan bin 141 kişi gözalıtna alındı. Adliyeye sevk edilen bin 141 kişiden 86’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:

“İlimizde TEM, Asayiş, Kaçakçılık ve Narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında “Yakalama Emri” tanzim edilen toplam (1141) kişi yakalanmış, bunlardan (86) şahıs sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda (10 Adet) Tabanca, (10 Adet) Av Tüfeği, (2 Adet) Kuru Sıkı Tabanca, (13 Adet) Bıçak, (321,58 Gram) Esrar Maddesi, (139,36 Gram) Eroin Maddesi, (12,00 Gram) Metamfetamin Maddesi, (58,00 Gram) Kenevir Tohumu, (85 Adet) Extacy Hap, (1 Adet) Captagon Hap, (3778 Paket) Kaçak Sigara, (16.800 Adet) Makaron, (12.460 Adet) Dolu Makaron (1 Adet) Sahte 50 TL, (1 Adet) Sahte Çek, (11 Adet) Senet, (2 Adet) Boş Senet, (14 Adet) Elektronik Sigara, (93 Kilo 890 Gram) Tütün, (32 Kg.) Nargile Tütünü, (1 Adet) Küresel Vana, (30 İnçlik) Boru, (2 Adet) Motosiklet (910 Kg.) Hurda Demir, (18 Adet) Tel Hurda, (264 Adet) İskambil Kağıdı, (106 Adet) Okey Taşı, (7 Adet) Boş Av Tüfeği Kartuşu ve (193 TL) Para ele geçirilerek Adli Makamlara teslim edilmiştir.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir.”