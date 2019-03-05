Osmaniye’de 88 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce Şubat ayı içinde yapılan mutad uyğulama esnasında bin 148 kişi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen bin 148 kişiden 88 tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya aynen şöyle:

“limizde Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve TEM olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında “Yakalama Emri” tanzim edilen toplam (1148) kişi yakalanmış, bunlardan (88) şahıs sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Asayiş olaylarında; Adam Öldürme, Yaralama, Hırsızlık ve diğer suçlardan (914) şüpheli şahıs yakalanmış, bunlardan (58) şahıs tutuklanmıştır.

Narkotik olaylarında; Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak, Satın Almak, Bulundurmak ve Kullanmak suçlarından (157) şüpheli şahıs yakalanmış, bunlardan (19) şahıs tutuklanmıştır.

Kaçakçılık olaylarında; Kaçakçılık, Mali ve Organize suçlarından (41) şüpheli şahıs yakalanmış, bunlardan (10) şahıs tutuklanmıştır.

Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda (12 Adet) Tabanca, (10 Adet) Av Tüfeği, (3 Adet) Kuru Sıkı Tabanca, (259 Adet) Fişek, (18 Adet) Bıçak, (23,16 Gram) Esrar Maddesi, (1,77 Gram) Toz Esrar Maddesi, (326,02 Gram) Eroin Maddesi, (1 Adet) Enjektör İçerisinde Sıvılaştırılmış Eroin Maddesi, (19,80 Gram) Metamfetamin Maddesi, (8 Adet) Extacy Hap, (1145 Adet) Captagon Hap, (19 Adet ) Sentetik Ecza (LYRICA) Hap, (750 Paket) Kaçak Sigara, (14160 Adet) Makaron, (220 Adet) Tarihi Eser, (1 Adet) Heykel, (345 Adet) Sahte 100 TL., (10.822 TL.) Para, (2 Adet) Dedektör, (1500 Kg.) Kaçak Akaryakıt, (2 Adet) Kumar Makinası, (1 Adet) Yazıcı, (2 Adet) Flahs Distk, (16 Adet) İddia Kuponu, (102 Adet) İskambil Kağıdı, (5 Kilo) Tütün, (5 Litre) El Yapımı Votka, (3 Adet) Kitap ele geçirilerek Adli Makamlara teslim edilmiştir.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir.”