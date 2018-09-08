Osmaniye’de 9 ayda 4 bin 316 gıda denetimi yapıldı

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yılın ilk 9 aylık süresi içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde 3 bin 430 adet, gıda üretim yerlerinde ise 886 adet olmak üzere, toplam 4 bin 316 denetim yapıldığı bildirildi. Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, gıda denetim ve kontrol hizmetlerinin amacının; tüketici sağlığının korunması ve tüketiciye güvenli gıda arzının sağlanması olduğunu belirtti. Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı bulunan 1 ton et ürününün imha edildiğini belirten Sağlam, “Bunun yanında, 12 işyerine toplam 112 bin 623 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bu dönem içerisinde gıda satış, toplu tüketim yerleri ve gıda üretim yerlerinden104 adet numune alınmış olup, 5 adet numunenin analizi sonucunda Türk Gıda Kodeksine uygun olmadığı tespit edilmiş ilgili işletmeler hakkında yasal işlem uygulanmıştır.” dedi. Denetimlerin tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için etkin bir şekilde devam etmekte olduğunu belirten Müdür Sağlam, “Tüketicilerin de güvenilir gıda için, etiketsiz ve ambalajsız ürün satın almamaları son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri, mutlaka seçici davranmaları gerekmektedir. Gıda güvenirliliği herkesin hakkı ve sorumluluğudur. Bu nedenle tüketicilerin de herhangi bir olumsuzluk durumunda 174 Alo Gıda Hattına bildirimde bulunmaları gıda güvenliğinin sağlanmasında önem arz etmektedir. Çalışmalarımıza destek veren değerli halkımıza ve basınımıza teşekkür ederiz.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE