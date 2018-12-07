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Osmaniye’de 90 kişi tutuklandı698 defa okundu

kategorisinde,07 Ara 2018 - 13:20 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de 90 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kasım  ayı içerisinde icra edilen faaliyetlerde, aranan bin 93 kişi yakalanmış ve adliyeye yapılan sevkte 90 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:

“İlimizde Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve TEM olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında “Yakalama Emri” tanzim edilen toplam (1093) kişi yakalanmış, bunlardan (90) şahıs sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Asayiş olaylarında; Adam Öldürme, Yaralama, Hırsızlık ve diğer suçlardan (923) şüpheli şahıs yakalanmış, bunlardan (64) şahıs tutuklanmıştır.

Narkotik olaylarında; Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak, Satın Almak, Bulundurmak ve Kullanmak suçlarından (125) şüpheli şahıs yakalanmış, bunlardan (25) şahıs tutuklanmıştır.

Kaçakçılık olaylarında; Kaçakçılık, Mali ve Organize suçlarından (31) şüpheli şahıs yakalanmış, bunlardan (1) şahıs tutuklanmıştır.

Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda (13 Adet) Tabanca, (6 Adet) Av Tüfeği, (3 Adet) Kuru Sıkı Tabanca, (6 Adet) Bıçak, (16 Adet) Av Tüfeği Fişeği, (11 Adet) Kurusıkı Tabanca Fişeği, (18 Kilo,243,97 Gram) Esrar Maddesi, (509,00 Gram) Toz Esrar Maddesi (528,74 Gram) Eroin Maddesi, (146,25 Gram) Metamfetamin Maddesi, (23,00 Gram) Kenevir Tohumu, (14 Adet) Extacy Hap, (10.491 Paket) Kaçak Sigara, (1.000 Adet) Kaçak Puro, (20 Şişi) Kaçak İçki, (4.800 Gram) Kaçak Çay, (3.500 Litre) Akaryakıt, (2 Adet) Sahte Çek, (212 Adet) Okey Taşı, (52 adet) İskambil Kağıdı, (100 Litre) Zeytinyağı, (5 Adet) Cep telefonu, (4 Adet) Bilgisayar, (3 Adet) Hard Disk, (2 Adet) Susturucu, (1 Adet) Susturucu Aparatı, (16 Adet) Senet, (2305 TL) Para, (1.400) ABD Doları ele geçirilerek Adli Makamlara teslim edilmiştir.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir.”

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