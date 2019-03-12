Osmaniye’de Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu hizmete girdi

Osmaniye’de 2 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış konuşması yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 10’u il merkezinde, 6’sı Kadirli’de, 4’ü Düziçi’nde, 2’si Toprakkale’de, 2’si Hasanbeyli’de ve 2’si de Bahçe’de olmak üzere Osmaniye il geneline 26 Acil Sağlık İstasyonu ile hizmet verilmekte olduğunu söyledi. Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ise yapılan çalışmalarla sağlık sektörünün son yıllarda çok daha iyi yerlere geldiğinin altını çizerek, ülke genelinde sağlık sektöründe yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise Acil Sağlık Hizmetlerinin son yıllarda ülkede son derece iyi bir noktaya geldiğini ifade ederek, “Türkiye’de özellikle sağlık alanında ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla çok güzel hizmetlere imza attık, bundan sonra da bu hizmetler devam edecek.” dedi. Son olarak konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun ise şunları kaydetti: “Bilindiği üzere ülkemiz başta depremler olmak üzere sel, toprak kayması, çığ düşmesi gibi doğal afetlere sıkça maruz kalmaktadır. Doğal afetlerin yanı sıra endüstriyel kazalar ve kitlesel olaylar ile acil hastalık ve yaralanma hallerinde hızlı ve etkin müdahale ile ölümlerin önlenmesi ve sakatlıkların azaltılması öncelikli hedeflerimizdendir. Acil sağlık hizmetleri, vatandaşlarımıza herhangi bir acil hastalık veya yaralanma halinde, günün 24 saati ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Osmaniye genelinde 26 adet acil sağlık hizmetleri istasyonunda 41 ambulansımız 370 personelle hizmet verilmekte olup, 10 dakikanın altında bütün vakalara intikal edip hastaların ilgili sağlık kurumuna sevki sağlanmaktadır. İlk müdahale sağlık açısından büyük önem taşmaktadır. 112 istasyonlarımız bu konuda hizmet veren, eğitimli donanımlı çalışma arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Bu arkadaşlarımız Türkiye genelinde olduğu gibi Osmaniye’de de en iyi hizmeti vermek için gayret göstermektedirler. Biz hem sayımızı artırma, hem de eskiyen ve daha iyi şartlara taşınması gereken istasyonlarımızı da süreç içerisinde yenileyerek, hizmet kalitesini daha üst noktalara taşımayı hedefliyoruz. Bu bağlamda bölgemiz için çok önemli olan Osmaniye Merkez 2 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese ve burada fedakârca çalışacak olan sağlık personeline Osmaniyeli hemşerilerim adına şimdiden çok teşekkür ediyorum.”

OSMANİYE’DE 3 ACİL YARDIM AMBULANSI HİZMETE ALINDI

Açılış konuşmalarının ardından, Merkez, Toprakkale ve Hasanbeyli’deki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında ki İstasyon sorumlularına teşekkür belgeleri verildi. Belgelerin takdiminin ardından Osmaniye 2 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun açılışı Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları tarafından yapıldı. Vali Coşkun, açılışın ardından İstasyonu gezerek, bilgi aldı. Açılışın ardından 3 Acil Yardım Ambulansı da törenle hizmete alındı. Ambulanslar hakkında bilgi alan Vali Coşkun, ilimize hayırlı olmasını temenni etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE