Osmaniye’de adli yıl törenle başladı

Osmaniye’de adli yıl açılışı nedeniyle, Yeni Valilik önünde tören düzenlendi. Programa, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne ve Baro Başkanı Avukat İbrahim Halil Yavuzdoğan, yargı mensupları ile avukatlar katıldı. Atatürk anıtına çelenklerin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasıyla devam etti. Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, var olan kavramların en ağırının Adalet olduğunu belirterek başladığı konuşmasında, “Kelimelerle tarifi yapılamayan emsalsiz dengenin adı. Hem Yaşamda ve hem de ölümden sonra da var olduğuna inanılan tek olgu. Yaşamın her anını kuşatan, her hareketimizde karşımıza çıkan, kitabın tam ortası. Önemini sadece hukukçuların ve adalet insanlarının bilmesi gereken değil, yöneten-yönetilen, güçlü-güçsüz, varlıklı-varlıksız tüm insanların her adımında göz önünde bulundurması gereken güç. Ama asıl yönetenin, güçlünün ve varlıklının koşulsuz tabii olması gereken hesap sebebi. Bütün bir yaşamın ve dahi devletin üzerinde yükseldiği kutsal temel. Adaletin ağırlığının, önemimin ve kutsallığının tüm insanlık vicdanı ve aklıda kabul bulduğu günlere ulaşmak dileğiyle, başta Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve Avukat meslektaşlarım olmak üzere, adalet için gece gündüz demeden çalışan adalet çalışanlarının yeni adli yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Adalet için mücadele ederken, şehit düşen adalet şehitlerimizi, bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi. Daha sonra konuşan Baro Başkanı Avukat İbrahim Halil Yavuzdoğan ise bu adli yıla da bir çok hukuki soruna girildiğini belirtti. Yavuzdoğan, “Bu sorunların çözümü için Adalet Bakanlığı ve Barolar birliğinin ortak çalışmasıyla hazırlanan yargı reformu strateji belgesi var. Bu belgede bir çok olumlu adım bekliyoruz. Bu adımların biran önce atılmasını iyimser bir umutla bekliyoruz. İnşallah bu adımlar atılacak. İnsan haklarına, kişisel özgürlüklere, sistemdeki liyakate hakim savcı alımı, avukatların eğitim düzeyinin yükseltilmesi gerçekleştirilecek. Hakim, savcı, avukat meslektaşlarımız adaletin gerçekleşmesi için birlikte çalışıyorlar. Ve biz Osmaniye adliyesinde avukatlar olarak hakim ve savcılarla uyumlu bir birlikteliğimiz ve uyumlu çalışmalarımız var. Ama zaman zaman avukatlarla görüşmek istemeyen yargı mensuplarının da bulunduğunu üzülerek duymaktayız. Burada hukuk çerçevesi, nezaket içerisinde adaletin gerçekleşmesi için birlikte rahatlıkla çalışabileceğimizi ve bu konuda hakim savcıların duyarlılık göstereceğine inancım tamdır.” diye konuştu.

